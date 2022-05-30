30 и 31 мая одиннадцатиклассники пишут Единый государственный экзамен по Русскому языку. Экзамен продлится 3.30 минут – за это время школьники напишут тестовую часть и сочинение.
На сайтах отразятся результаты за все экзамены. Они хранятся в базе несколько лет, после чего удаляются. Помимо оценки и баллов, можно просмотреть ваши КИМы, которые вы заполняли на экзамене. Ответы на ЕГЭ не публикуют, как и сами тесты.
Ранее Atas.info писал, из чего состоит экзамен по Русскому языку. ЕГЭ включает в себя 27 заданий, последнее из которых - сочинение.