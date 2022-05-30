На сайтах отразятся результаты за все экзамены. Они хранятся в базе несколько лет, после чего удаляются. Помимо оценки и баллов, можно просмотреть ваши КИМы, которые вы заполняли на экзамене. Ответы на ЕГЭ не публикуют, как и сами тесты.