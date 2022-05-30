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ЕГЭ 2022 по русскому языку в Новосибирске: как узнать оценку

29 мая 23:00
Фото: с сайта ЕГЭ
В понедельник 30 мая и во вторник 31 мая тысячи новосибирских школьников напишут ЕГЭ по Русскому языку. Как узнать свои предварительные результаты за экзамен – в материале Atas.info.
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ЕГЭ 2022

30 и 31 мая одиннадцатиклассники пишут Единый государственный экзамен по Русскому языку. Экзамен продлится 3.30 минут – за это время школьники напишут тестовую часть и сочинение.

Для того, чтобы узнать свою оценку, необходимо зайти на сайты: портал Единого государственного экзамена или Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Для просмотра оценки необходимо ввести свое ФИО, а также номер паспорта или код регистрации из уведомления.

На сайтах отразятся результаты за все экзамены. Они хранятся в базе несколько лет, после чего удаляются. Помимо оценки и баллов, можно просмотреть ваши КИМы, которые вы заполняли на экзамене. Ответы на ЕГЭ не публикуют, как и сами тесты.

Ранее Atas.info писал, из чего состоит экзамен по Русскому языку. ЕГЭ включает в себя 27 заданий, последнее из которых - сочинение.

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