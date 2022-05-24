26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов

6 июня одиннадцатиклассники напишут историю и физику, а 9 июня – обществознание. 14 июня пройдет биология, и письменная часть иностранного языка. Вторая часть экзамена – устная, состоится 16 и 17 июня. Экзамен по информатике пройдет 20 и 21 июня. Резервный день по сдаче всех предметов начнется с 23 июня по 2 июля.