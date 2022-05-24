atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 01:42

Published 24 мая 2022, 01:42

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов

26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов

24 мая 2022, 01:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области через несколько дней стартует сдача Единого государственного экзамена, - Рособрнадзор

Первый экзамен пройдет в четверг, 26 мая. Ученики напишут ЕГЭ по литературе, географии и химии. Второй экзамен пройдет 30 и 31 мая – по русскому языку. Профильная математика – 2 июня, а базовая – 3 июня.

6 июня одиннадцатиклассники напишут историю и физику, а 9 июня – обществознание. 14 июня пройдет биология, и письменная часть иностранного языка. Вторая часть экзамена – устная, состоится 16 и 17 июня. Экзамен по информатике пройдет 20 и 21 июня. Резервный день по сдаче всех предметов начнется с 23 июня по 2 июля.

ОГЭ 2022 для 9 классов по математике в Новосибирске: как узнать оценку ученика
Узнать подробнее
Материалы по теме
Новосибирский губернатор поручил готовиться к атакам украинских хакеров во время ЕГЭЕГЭ по испанскому языку сдадут два школьника в Новосибирской областиЕГЭ 2022 в Новосибирске: полное расписание экзаменов – даты и предметы
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика