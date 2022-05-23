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Posted 22 мая 2022, 23:00

Published 22 мая 2022, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

ОГЭ 2022 для 9 классов по математике в Новосибирске: как узнать оценку ученика

ОГЭ 2022 для 9 классов по математике в Новосибирске: как узнать оценку ученика

22 мая 2022, 23:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
23 мая 2022 года пройдет официальный экзамен по математике в Новосибирской области. Выпускники напишут ОГЭ, а дата публикации результатов в материале – в Atas.info.

В понедельник, 23 мая школьники пишут Основной государственный экзамен по математике. Обработка результатов происходит в течение 10 дней с момента написания экзамена.

Дата официальной публикации результатов – 30 мая 2022 года. Просмотреть результат можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Также сайт публикуют оценки за резерв-альтернативный день (он предназначен для тех, кто не может сдать экзамен в основные сроки по уважительной причине).

Основной период ОГЭ начался 19 мая с иностранного языка, а закончится 22 июля (далее – резервные дни и дополнительный период для пересдач)

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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