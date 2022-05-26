Новосибирские школьники чаще выбирают обществознание и информатику на ЕГЭ-2022

Последний звонок прозвучал в школах Новосибирской области вчера, 25 мая. Уже сегодня 26 числа выпускники снова сели за парты, чтобы написать ЕГЭ по химии, литературе и географии для поступления в вуз. Но эти предметы оказались не самыми популярными на экзамене в 2022 году.

Сюжет ЕГЭ 2022