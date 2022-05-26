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Новосибирские школьники чаще выбирают обществознание и информатику на ЕГЭ-2022

26 мая 11:20
Фото: Министерство образования НСО
Последний звонок прозвучал в школах Новосибирской области вчера, 25 мая. Уже сегодня 26 числа выпускники снова сели за парты, чтобы написать ЕГЭ по химии, литературе и географии для поступления в вуз. Но эти предметы оказались не самыми популярными на экзамене в 2022 году.
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ЕГЭ 2022

В этом году школьники столкнулись с нововведением, касающемся КИМов. Все бланки присылали смотрителям через интернет, потом их распечатывали прямо в аудитории и раздавали ребятам.

Первые экзамены по химии сегодня сдают 1 353 человека, литературу выбрали 808 детей, а географию – 469. Всего на Единый государственный экзамен записались 16 584 новосибирца, включая выпускников прошлых лет.

Фото: Министерство образования НСО

По словам Щукина, 43,2% участников выбрали обществознание – это первый по популярности предмет. Информатика интересует 21% учащихся, а история - 16,7%. Чуть меньше людей сдадут биологию (16,3%) и физику (12,5%).

В Новосибирской области для сдачи ЕГЭ подготовили 133 площадки. Все они оснащены системой видеонаблюдения.

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