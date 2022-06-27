В Новосибирской области 80 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

80 школьников получили 100 баллов по результатам обработки контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена в 2022 году в Новосибирской области. Два выпускника получили максимальное количество баллов по двум предметам. Это выпускник новосибирской гимназии № 5 (русский и математика) и выпускник гимназии № 2 (русский и история). Об этом сообщил глава регионального Минобра Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в правительства Новосибирской области 27 июня.