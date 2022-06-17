Калькуляторы ЕГЭ 2022: сколько нужно баллов для поступления в вуз на бюджет

С помощью калькулятора выпускник школы может подобрать факультет по сданным предметам на ЕГЭ. В вузах есть минимальные баллы для поступления на платную и бесплатную основу. Так в НГУ проходной на специальность Психологии около 100 баллов – требуется сдать биологию, русский язык, обществознание минимум на 51 балл.