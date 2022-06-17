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Posted 17 июня 2022, 05:19

Published 17 июня 2022, 05:19

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

НГУ попал в пятерку вузов России по зарплатам выпускников - они получают от 170 000

НГУ попал в пятерку вузов России по зарплатам выпускников - они получают от 170 000

17 июня 2022, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский государственный университет занял четвертое место в рейтинге вузов России по размерам зарплат выпускников IT-специальностей. Рейтинг опубликовал РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Самые большие зарплаты получают выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ), которые заняты в ИТ-отрасли. В среднем они имеют 250 тысяч рублей.

Вторые в списке бывшие учащиеся МГУ им. Ломоносова. Третьи - выпускники МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО и НИЯУ МИФИ имеют 200 тысяч рублей.

При этом НГУ занял четвертое место. Молодые программисты зарабатывают около 170 тысяч рублей.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Вузы#НГУ
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