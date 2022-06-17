НГУ попал в пятерку вузов России по зарплатам выпускников - они получают от 170 000

Posted 17 июня 2022, 05:19
Published 17 июня 2022, 05:19
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Самые большие зарплаты получают выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ), которые заняты в ИТ-отрасли. В среднем они имеют 250 тысяч рублей.
Вторые в списке бывшие учащиеся МГУ им. Ломоносова. Третьи - выпускники МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО и НИЯУ МИФИ имеют 200 тысяч рублей.
При этом НГУ занял четвертое место. Молодые программисты зарабатывают около 170 тысяч рублей.