atas.info
ГлавноеВсе новости

НГУ

Выбрать дату
Ноябрь
«Люди, которые постоянно протестуют»: ректор НГУ ответил противникам сноса здания ФМШ
2 ноября, 09:00
Октябрь
Сохранить здание физматшколы НГУ потребовали на акции протеста в Новосибирске
27 октября, 13:10
Биотопливо из пластика получили ученые из Новосибирска — будет ли это выгодно
На кафедре физической химии факультета естественных наук НГУ получили три литра керосина, синтезированные из твердого пластика.
25 октября, 06:27
Ученые придумали суперкомпьютер «Лаврентьев» — что он может
В столице Сибири ввели в эксплуатацию первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Об этом сообщается на сайте Новосибирского государственного университета.
24 октября, 04:56
Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
22 октября, 09:58
НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай
15 октября, 12:38
Уникальные экологичные стройматериалы создали ученые из Новосибирска
Стройматериалы, поглощающие углекислый газ, разработали в НГУ, сообщила пресс-служба университета.
14 октября, 09:07
4 млн рублей на кофе дали студентам из Новосибирска
В Новосибирске студенты НГУ придумали в очереди за кофе телеграм-бот, получивший внушительный грант, следует из сообщения пресс-службы университета.
10 октября, 08:59
Новосибирцы требуют отказаться от планов сноса здания физматшколы
1 октября, 10:56
Сентябрь
Губернатор Андрей Травников поздравил НГУ с 65-летием
Новосибирский государственный университет отпраздновал свое 65-летие: выпускников, студентов и педагогов с юбилеем вуза поздравил губернатор Андрей Травников.
27 сентября, 03:23
Июль
Новосибирский губернатор поручил скоординировать реализацию федеральных проектов
По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.
29 июля, 06:36
Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка
27 июля, 08:04
Жестами управлять цифровыми устройствами научился новосибирский студент
Студент НГУ Артём Летягин создал программу для бесконтактного управления цифровыми устройствами, рассказали в пресс-службе вуза.
26 июля, 05:23
Условия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр Мишустин
Проект строительства корпусов специализированного учебно-научного центра НГУ реализован опережающими темпами, также с опережением графика строится вузовский кампус мирового уровня.
24 июля, 10:15
Именные президентские стипендии увеличат для студентов из Новосибирска
В России планируется увеличение именных стипендий для тех, кто учится в университетах, о чем оповестил премьер-министр Михаил Мишустин, приехав в Новосибирск.
24 июля, 08:42
Фальшфасадом прикрыли НГУ перед приездом Мишустина в Новосибирск
В Новосибирске наводят порядки перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина: здание НГУ, куда он приедет, прикрыли баннером, сообщается в ТГ-каналах.
23 июля, 03:54
Стало известно, когда и зачем премьер-министр Мишустин приедет в Новосибирск
Информацию о приезде в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина официально подтвердили в правительстве РФ.
23 июля, 01:46
Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности
23 июля Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, информацию Atas.info подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
22 июля, 11:45
Студент из Новосибирска создал telegram-бот для поиска помощи на дороге
В будущем водители при возникновении нештатной ситуации на дороге могут найти помощь с помощью бота в Telegram. Такую разработку представил новосибирский студент.
20 июля, 06:20
Июнь
НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes
24 июня, 12:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика