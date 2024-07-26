Жестами управлять цифровыми устройствами научился новосибирский студент

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Обещают, что программа Gesys совместима со всеми цифровыми устройствами. Она способна заменить мышь, трекпад и позволяет управлять устройством при помощи жестов.
Программа распознает движения рук и преобразует их в команды для компьютера. В основу положен ИИ — именно он расшифровывает жесты. Разработка обладает большими перспективами и может быть использована в разных областях. Ранее Артём Летягин стал лауреатом федерального конкурса «Студенческий стартап», получив на реализацию своего проекта 1 млн рублей.
На эти деньги Летягин собирается нанять команду разработчиков и тестирование программы на разных устройствах. Протестировать программу сейчас может любой желающий.
Разработчик рассказал, что идею подчерпнул в киновселенной Marvel. В «Железном человеке» «гений и филантроп» Тони Старк использует именно такой бесконтактный способ для контакта с техникой.