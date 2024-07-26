Жестами управлять цифровыми устройствами научился новосибирский студент

Программа распознает движения рук и преобразует их в команды для компьютера. В основу положен ИИ — именно он расшифровывает жесты. Разработка обладает большими перспективами и может быть использована в разных областях. Ранее Артём Летягин стал лауреатом федерального конкурса «Студенческий стартап», получив на реализацию своего проекта 1 млн рублей.