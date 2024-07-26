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Артём Летягин

Жестами управлять цифровыми устройствами научился новосибирский студент

26 июля 2024, 05:23
Фото: пресс-служба НГУ
Артём Летягин
Студент НГУ Артём Летягин создал программу для бесконтактного управления цифровыми устройствами, рассказали в пресс-службе вуза.

Обещают, что программа Gesys совместима со всеми цифровыми устройствами. Она способна заменить мышь, трекпад и позволяет управлять устройством при помощи жестов.

Программа распознает движения рук и преобразует их в команды для компьютера. В основу положен ИИ — именно он расшифровывает жесты. Разработка обладает большими перспективами и может быть использована в разных областях. Ранее Артём Летягин стал лауреатом федерального конкурса «Студенческий стартап», получив на реализацию своего проекта 1 млн рублей.

На эти деньги Летягин собирается нанять команду разработчиков и тестирование программы на разных устройствах. Протестировать программу сейчас может любой желающий.

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Разработчик рассказал, что идею подчерпнул в киновселенной Marvel. В «Железном человеке» «гений и филантроп» Тони Старк использует именно такой бесконтактный способ для контакта с техникой.

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