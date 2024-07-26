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Published Сегодня, 02:56

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Updated Сегодня, 02:58

Ребенок получила деньги

Остался без ребенка и квартиры злостный неплательщик алиментов из Новосибирска

26 июля 2024, 02:56
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок получила деньги
В Новосибирске отец не платил алименты своему ребенку, за что лишился квартиры, подробнее рассказали судебные приставы.

Шесть лет новосибирец не выплачивал алименты дочери, когда развелся с бывшей женой. Женщина находится на постоянном месте жительства в Германии. За столько лет у родителя накопилась задолженность в 2 млн. За просроченную оплату денег мать добилась еще 1,5 млн неустойки.

Выяснилось, что у мужчины есть не одна квартира. Приставы приняли решение о продаже квартиры должника, на что ушло пару месяцев. Таким способом удалось взыскать 3,7 млн.

Правда деньги ребенок получил не сразу. Дело в том, что бывшая супруга сибиряка проживает в другом государстве, ей сначала нужно было открыть счет в российском банке, на что ушло время. Только после этого деньги на девочку поступили.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Алименты#Недвижимость#Приставы#Родители#Отец#Германия
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