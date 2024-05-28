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Дети не получали деньги

Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов

28 мая 2024, 02:29
Фото: Изображение Midjourney
Дети не получали деньги
В Новосибирской области мать не выплачивала алименты на детей: как итог, ее арестовали, сообщили ГУ ФССП России.

45-летнюю мать из Мошково арестовали на десять суток. У сибирячки пятеро детей. Все они проживали в детском доме. Двое из них уже совершеннолетние. Жительницу через суд обязали платить алименты двум сыновьям, которым 15 и 13 лет.

Официально женщина не работает, имущества у нее нет. Постепенно копился долг, который достиг уже 400 тысяч. Тогда мать привлекли к административной ответственности. Ее обязали работать 70 часов. Однако делать это она отказалась. Тогда сибирячку арестовали.

Как сообщили приставы, если она и дальше не будет платить алименты, то ее привлекут уже к уголовной ответственности, а максимальное наказание по статье — один год колонии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Алименты#Приставы#Мать#ФССП#Колония#Мошковский район
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