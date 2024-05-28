Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
45-летнюю мать из Мошково арестовали на десять суток. У сибирячки пятеро детей. Все они проживали в детском доме. Двое из них уже совершеннолетние. Жительницу через суд обязали платить алименты двум сыновьям, которым 15 и 13 лет.
Официально женщина не работает, имущества у нее нет. Постепенно копился долг, который достиг уже 400 тысяч. Тогда мать привлекли к административной ответственности. Ее обязали работать 70 часов. Однако делать это она отказалась. Тогда сибирячку арестовали.
Как сообщили приставы, если она и дальше не будет платить алименты, то ее привлекут уже к уголовной ответственности, а максимальное наказание по статье — один год колонии.