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ФССП

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2024
Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику
4 сентября, 03:29
Горе-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под Новосибирском
Сбежавшую многодетную мать нашли в Новосибирской области: она скрылась, чтобы не платить алименты, подробности сообщили в ГУ ФССП.
24 июня, 01:52
Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов
В Новосибирской области мать не выплачивала алименты на детей: как итог, ее арестовали, сообщили ГУ ФССП России.
28 мая, 02:29
5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру
С 44-летнего новосибирца удалось взыскать 4 млн 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службе судебных приставов.
8 мая, 05:30
В Новосибирске бизнесвумен лишилась BMW из-за «одежной» марки
В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество местной предпринимательницы. Причиной стало незаконное использование товарного знака известной фирмы одежды.
18 апреля, 09:01
Автомобиль Hyundai Solaris забрали у должницы из Новосибирска после погони
Приставы изъяли Hyundai Solaris у должницы из Новосибирска после того, как она пыталась скрыться от судебных приставов. Подробности сообщили в ГУ ФССП.
15 февраля, 04:01
В 2023 году из НСО депортировали свыше тысячи мигрантов
В 2023 году из Новосибирской области на родину было депортировано свыше 1200 граждан сопредельных государств. Чаще всего их отправляли в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.
23 января, 11:42
2023
Названо имя нового руководителя управления ФССП в Новосибирской области
Сергей Неведомский назначен руководителем управления ФССП в Новосибирской области, он начал свою карьеру в 2000 году и до этого возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю.
11 июля 2023, 09:14
В региональном управлении ФССП новый руководитель — Сергей Неведомский
Сегодня Сергея Неведомского представил коллективу региональной федеральной службы судебных приставов начальник организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев. Он посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.
10 января 2023, 09:15
2022
Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч рублей для поездки в Казахстан
Мужчина из Новосибирска нашел деньги на оплату 300 тысяч рублей задолженности в УФССП, чтобы срочно уехать в Казахстан. Информацию предоставили в пресс-службе судебных приставов региона.
11 октября 2022, 13:48
Пристав во второй раз победил в «Кросс наций 2022» в Новосибирской области
19 сентября 2022, 11:22

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