В 2023 году из НСО депортировали свыше тысячи мигрантов

Судебные приставы назвали число мигрантов, депортированных из НСО в 2023 году

В 2023 году из Новосибирской области на родину было депортировано свыше 1200 граждан сопредельных государств. Чаще всего их отправляли в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.