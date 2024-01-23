В 2023 году из НСО депортировали свыше тысячи мигрантов

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на Главное управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, из региона выдворили 1233 иностранных специалиста на основании 1268 возбужденных исполнительных производств. Административное выдворение за пределы Российской Федерации осуществлялось за счет средств мигранта, либо на денежные средства дипломатических представительств и консульств.
При этом ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил оплату депортации нелегалов их работодателями.
«Из-за большого количества иностранных граждан, депортируемых из России за счет бюджетных средств, целесообразно возложить на работодателя в законодательном порядке внесение денежного депозита на специальный счет. Он понадобится на случай принудительного выдворения или уплаты штрафа», — цитирует слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.
Напомним, что знакомые мигрантки, подозреваемой в издевательствах над дочерью в Новосибирске, рассказали о ее жизни.