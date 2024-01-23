atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Из НСО депортировали свыше 1200 нелегалов

В 2023 году из НСО депортировали свыше тысячи мигрантов

23 января 2024, 11:42
Фото: ГУ МВД по НСО
Из НСО депортировали свыше 1200 нелегалов

Судебные приставы назвали число мигрантов, депортированных из НСО в 2023 году

В 2023 году из Новосибирской области на родину было депортировано свыше 1200 граждан сопредельных государств. Чаще всего их отправляли в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на Главное управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, из региона выдворили 1233 иностранных специалиста на основании 1268 возбужденных исполнительных производств. Административное выдворение за пределы Российской Федерации осуществлялось за счет средств мигранта, либо на денежные средства дипломатических представительств и консульств.

При этом ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил оплату депортации нелегалов их работодателями.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз мигрантов жителям Новосибирска
Узнать подробнее
«Из-за большого количества иностранных граждан, депортируемых из России за счет бюджетных средств, целесообразно возложить на работодателя в законодательном порядке внесение денежного депозита на специальный счет. Он понадобится на случай принудительного выдворения или уплаты штрафа», — цитирует слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.

Напомним, что знакомые мигрантки, подозреваемой в издевательствах над дочерью в Новосибирске, рассказали о ее жизни.

Знакомые рассказали о мигрантке, закопавшей мертвую дочку в огороде в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Нелегалы#Статистика#ФССП#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов#Судебные приставы#Депортация
Подпишитесь
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
Сегодня, 05:42
Назван ТОП-5 худших продуктовых магазинов в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:19
Музей Владимира Высоцкого появится в наукограде Кольцово под Новосибирском
Сегодня, 07:48
Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области
Сегодня, 01:38
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Вчера, 05:04
Причины перебоев в работе маршруток до новосибирского Академгородка объяснила мэрия
Сегодня, 03:29