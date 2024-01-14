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Мигранты угрожали расправой жителям Новосибирска

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз мигрантов жителям Новосибирска

14 января 2024, 09:49
Фото: 1MI
Мигранты угрожали расправой жителям Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему обстоятельства скандала вокруг нелегальной шиномонтажной мастерской

Председатель Следкома Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Новосибирске.

На текущий момент идет доследственная проверка по ст. 293 и ст. 119 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для следственных действий стали сообщения в социальных сетях о том, мигранты из Таджикистана угрожают русской семье расправой из-за жалоб на их незаконную деятельность и нарушения общественного порядка. Домовладение семьи расположено рядом с частным домом, где мигранты организовали нелегальную шиномонтажную мастерскую.

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#Новосибирск#Мигранты#Уголовное дело#Следком#Бастрыкин
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