Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз мигрантов жителям Новосибирска

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Председатель Следкома Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Новосибирске.
На текущий момент идет доследственная проверка по ст. 293 и ст. 119 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для следственных действий стали сообщения в социальных сетях о том, мигранты из Таджикистана угрожают русской семье расправой из-за жалоб на их незаконную деятельность и нарушения общественного порядка. Домовладение семьи расположено рядом с частным домом, где мигранты организовали нелегальную шиномонтажную мастерскую.