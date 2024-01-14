Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз мигрантов жителям Новосибирска

Поводом для следственных действий стали сообщения в социальных сетях о том, мигранты из Таджикистана угрожают русской семье расправой из-за жалоб на их незаконную деятельность и нарушения общественного порядка. Домовладение семьи расположено рядом с частным домом, где мигранты организовали нелегальную шиномонтажную мастерскую.