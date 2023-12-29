Новосибирец организовал пожароопасный хостел для мигрантов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Как считает следствие, 46-летний новосибирец с 2019 по 2023 год обустроил строение в СНТ на территории Ленинского района и предоставлял гостиничные услуги сезонным рабочим.
«В октябре 2023 года органами контроля в вышеуказанных строениях выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и незаконная деятельность обвиняемого была пресечена», — рассказали СУ СКР по Новосибирской области.
В хостеле отсутствовали эвакуационные выходы и пожарные извещатели, не было огнетушителя и иного противопожарного инвентаря. Владелец полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.