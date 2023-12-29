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Новосибирец организовал хостел для мигрантов

Новосибирец организовал пожароопасный хостел для мигрантов

29 декабря 2023, 13:00
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Новосибирец организовал хостел для мигрантов

В Новосибирской области будут судить владельца хостела для мигрантов

В Новосибирске будут судить возможного организатора хостела для незаконных мигрантов. Строение в СНТ могло не отвечать требованиям пожарной безопасности.

Как считает следствие, 46-летний новосибирец с 2019 по 2023 год обустроил строение в СНТ на территории Ленинского района и предоставлял гостиничные услуги сезонным рабочим.

«В октябре 2023 года органами контроля в вышеуказанных строениях выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и незаконная деятельность обвиняемого была пресечена», — рассказали СУ СКР по Новосибирской области.

В хостеле отсутствовали эвакуационные выходы и пожарные извещатели, не было огнетушителя и иного противопожарного инвентаря. Владелец полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.

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#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Следственный комитет#Безопасность#Следствие#Александр Ляхов#Гостиница
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