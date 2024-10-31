Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана

Следственный комитет России начал проверку инцидента в поселке Колывань в Новосибирской области. В соцсетях сообщили о том, что бывший супруг местной жительницы систематически нападает на нее.