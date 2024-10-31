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Следственный комитет

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Октябрь
Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана
Следственный комитет России начал проверку инцидента в поселке Колывань в Новосибирской области. В соцсетях сообщили о том, что бывший супруг местной жительницы систематически нападает на нее.
31 октября, 13:20
«Работа криминалиста — в полях»: изучаем один из самых закрытых музеев Новосибирска
18 октября, 06:24
Насмерть придавило погрузчиком: рабочий умер на предприятии в Новосибирске
В Новосибирской области начато расследование смертельного несчастного случая на одном из предприятий. Инцидент произошел 9 октября 2024 года на складе, рассказали в региональной Государственно инспекции труда.
16 октября, 02:29
Мигранты похитили сына участника СВО — к делу подключился Бастрыкин
7 октября, 23:34
Сентябрь
Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»
10 сентября, 04:35
Горе-мать из Новосибирска молит семью о прощении после потери новорожденной дочки
19-летняя мать просит родственников простить ее за гибель ее новорожденной дочки, которую она ударила об диван, о чем рассказала семья подозреваемой.
9 сентября, 03:02
Мигрантские кафе на Хилке заинтересовали главу СКР Бастрыкина
5 сентября, 05:02
Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске
4 сентября, 02:48
Август
Избиение ребенка бандой мигрантов в Новосибирске заинтересовало Бастрыкина
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке по факту избиения маленького новосибирца подростками -мигрантами, следует из сообщения пресс-службы СК.
22 августа, 06:03
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения с молотком в Новосибирске
Конфликт произошел в цветочном магазине в Первомайском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
18 августа, 03:38
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с микроавтобусом «Новосибирск-Кызыл»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после случившейся ночью аварии с ехавшим из Новосибирска в Туву микроавтобусом, следует из сообщения Следственного комитета.
7 августа, 04:49
Мертвого мужчину нашли в реке Бердь под Новосибирском
В Бердске в реке обнаружили тело неизвестного мужчины, сотрудники Следственного комитета начали проверку.
5 августа, 11:11
Июль
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Бастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обстоятельств задержания новосибирского юриста и общественника Ивана Фролова, следует из сообщения областного Следкома.
21 июля, 03:52
Ребенок выпал из окна в Новосибирской области
В Искитиме с четвертого этажа дома на Советской улице выпал ребенок, ЧП произошло 29 июня, следует из сообщения областного управления полиции.
15 июля, 06:37
Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске
В Новосибирске экс-замглавы департамента энергетики и ЖКХ заподозрили в превышении полномочий и занятиях незаконным предпринимательством, следует из сообщения областного Следственного комитета.
10 июля, 12:05
Шестилетний ребенок утонул в Оби под Новосибирском
В реке Обь под Новосибирском утонул шестилетний мальчик, следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту трагедии.
10 июля, 11:08
15-летняя девочка из приемной семьи погибла в Новосибирской области
В Барабинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, воспитывавшейся в приемной семье, следует из сообщения областного следственного комитета.
8 июля, 10:33
Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском
Трое молодых людей незаконно лишили свободы несовершеннолетнего и заставили отдать им деньги и телефон, следует из сообщения Следственного комитета.
2 июля, 11:04
Июнь
После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске
В Новосибирске на скамье подсудимых оказался директор строительной организации, нарушивший контракт при ремонте крыши детсада, после которого воспитанница получила травму, следует из сообщения Следкома.
28 июня, 04:57

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