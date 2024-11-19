Как накажут сбежавших из новосибирской военной части — мнение депутата

Posted 19 ноября, 08:33
Published 19 ноября, 08:33
Modified 19 ноября, 08:35
Updated 19 ноября, 08:35
Политик подчеркнул, что действия большинства беглецов не подлежат оправданию, поскольку военная служба предполагает полную ответственность.
«Нужно понимать: не важно, какие причины у человека, но если он дает присягу, то посвящает себя службе Родине, и несет за эту полную ответственность. Поэтому без всякого сомнения, лица, которые самовольно оставили часть, должны быть задержаны и понести ответственность за это, — прокомментировал Антонов в разговоре с Atas.Info. — Это чистое уголовное дело — ответственность идет от 5 до 7 лет. Поэтому других вариантов тут нет, жалеть их не за что. Они нарушили воинскую дисциплину, и за это предусмотрена самая серьезная ответственность».
Депутат также обратил внимание на одного из солдат, который предположительно стал автором видеоролика с погромом в воинской части. Ростислав Антонов отметил, что в его ситуации следует разбираться отдельно.
«Что касается одного из бойцов: на мой взгляд, здесь должна разбираться военная прокуратура. Надо смотреть, какие нарушения были совершены», — дополнил политик.
Массовое дезертирство из военной части в поселке Коченево произошло 12 ноября. 10 солдат перед побегом устроили погром в казарме, вызвали такси и сбежали. По данным местных властей, дезертиры, младшему из которых 19 лет, а старшему — 44 года, уже ранее самовольно покидали часть летом 2024 года, но были возвращены. Большинство беглецов — уроженцы Красноярского края, а также Новосибирской и Томской областей.
Сразу после побега началась операция по розыску. Это подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов. В силовых ведомствах комментариев не дают. В итоге всех дезертиров поймали, однако их дальнейшая судьба неизвестна.