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Posted 19 ноября, 08:33

Published 19 ноября, 08:33

Modified 19 ноября, 08:35

Updated 19 ноября, 08:35

Прицеливание из автомата

Как накажут сбежавших из новосибирской военной части — мнение депутата

19 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI. Прицеливание из автомата

Новосибирский депутат призвал привлечь дезертиров из Коченево к ответственности

Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о массовом побеге солдат из военной части в поселке Коченево. По его словам, сбежавших должны судить по всей строгости закона.

Политик подчеркнул, что действия большинства беглецов не подлежат оправданию, поскольку военная служба предполагает полную ответственность.

«Нужно понимать: не важно, какие причины у человека, но если он дает присягу, то посвящает себя службе Родине, и несет за эту полную ответственность. Поэтому без всякого сомнения, лица, которые самовольно оставили часть, должны быть задержаны и понести ответственность за это, — прокомментировал Антонов в разговоре с Atas.Info. — Это чистое уголовное дело — ответственность идет от 5 до 7 лет. Поэтому других вариантов тут нет, жалеть их не за что. Они нарушили воинскую дисциплину, и за это предусмотрена самая серьезная ответственность».

Депутат также обратил внимание на одного из солдат, который предположительно стал автором видеоролика с погромом в воинской части. Ростислав Антонов отметил, что в его ситуации следует разбираться отдельно.

«Что касается одного из бойцов: на мой взгляд, здесь должна разбираться военная прокуратура. Надо смотреть, какие нарушения были совершены», — дополнил политик.

Массовое дезертирство из военной части в поселке Коченево произошло 12 ноября. 10 солдат перед побегом устроили погром в казарме, вызвали такси и сбежали. По данным местных властей, дезертиры, младшему из которых 19 лет, а старшему — 44 года, уже ранее самовольно покидали часть летом 2024 года, но были возвращены. Большинство беглецов — уроженцы Красноярского края, а также Новосибирской и Томской областей.

Сразу после побега началась операция по розыску. Это подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов. В силовых ведомствах комментариев не дают. В итоге всех дезертиров поймали, однако их дальнейшая судьба неизвестна.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Преступление#Следственный комитет#Дезертирство#Военная служба#Уголовная ответственность
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