Как накажут сбежавших из новосибирской военной части — мнение депутата

Массовое дезертирство из военной части в поселке Коченево произошло 12 ноября. 10 солдат перед побегом устроили погром в казарме, вызвали такси и сбежали. По данным местных властей, дезертиры, младшему из которых 19 лет, а старшему — 44 года, уже ранее самовольно покидали часть летом 2024 года, но были возвращены. Большинство беглецов — уроженцы Красноярского края, а также Новосибирской и Томской областей.