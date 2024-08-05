Мертвого мужчину нашли в реке Бердь под Новосибирском

Следователи уже осмотрели место обнаружения тела и пытаются установить обстоятельства трагедии и личность мужчины.

Как рассказали Atas.Info в пресс-службе регионального следственного комитета, сейчас сотрудники следственного отдела Бердска приступили к проведению процессуальной проверки происшествия.

В Бердске Новосибирской области в понедельник, 5 августа, местные жители обнаружили в реке Бердь тело неизвестного мужчины.

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