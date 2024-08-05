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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Мертвого мужчину нашли в реке Бердь под Новосибирском

Мертвого мужчину нашли в реке Бердь под Новосибирском

5 августа 2024, 11:11
Фото: соцсети
В Бердске в реке обнаружили тело неизвестного мужчины, сотрудники Следственного комитета начали проверку.

В Бердске Новосибирской области в понедельник, 5 августа, местные жители обнаружили в реке Бердь тело неизвестного мужчины.

Как рассказали Atas.Info в пресс-службе регионального следственного комитета, сейчас сотрудники следственного отдела Бердска приступили к проведению процессуальной проверки происшествия.

Следователи уже осмотрели место обнаружения тела и пытаются установить обстоятельства трагедии и личность мужчины.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Проверка#Следственный комитет#Тело#Бердь
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