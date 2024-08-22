Избиение ребенка бандой мигрантов в Новосибирске заинтересовало Бастрыкина

Не так давно одна из жительниц столицы Сибири пожаловалась в соцсетях на компанию из мигрантов подросткового возраста. Женщина заявила, что ее сын на футбольном поле как-то повздорил с ними, за что был избит. В процессе экзекуции его оскорбляли из-за национальности.