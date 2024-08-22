Избиение ребенка бандой мигрантов в Новосибирске заинтересовало Бастрыкина

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В Новосибирске начата проверка по факту избиения ребенка подростковой группировкой, состоящей из мигрантов. О результатах уже попросил доложить глава Следкома Александр Бастрыкин.
Не так давно одна из жительниц столицы Сибири пожаловалась в соцсетях на компанию из мигрантов подросткового возраста. Женщина заявила, что ее сын на футбольном поле как-то повздорил с ними, за что был избит. В процессе экзекуции его оскорбляли из-за национальности.
В итоге мальчику с травмой головы пришлось обращаться в больницу. По словам женщины, нападениям банды неоднократно подвергались и другие дети. Выполнение поручения главы СК контролируется сотрудниками центрального аппарата ведомства.
Напомним, в Новосибирской области ищут мигранта, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении детей.