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Избиение ребенка бандой мигрантов в Новосибирске заинтересовало Бастрыкина

Избиение ребенка бандой мигрантов в Новосибирске заинтересовало Бастрыкина

22 августа 2024, 06:03
Фото: 1MI
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке по факту избиения маленького новосибирца подростками -мигрантами, следует из сообщения пресс-службы СК.

В Новосибирске начата проверка по факту избиения ребенка подростковой группировкой, состоящей из мигрантов. О результатах уже попросил доложить глава Следкома Александр Бастрыкин.

Не так давно одна из жительниц столицы Сибири пожаловалась в соцсетях на компанию из мигрантов подросткового возраста. Женщина заявила, что ее сын на футбольном поле как-то повздорил с ними, за что был избит. В процессе экзекуции его оскорбляли из-за национальности.

В итоге мальчику с травмой головы пришлось обращаться в больницу. По словам женщины, нападениям банды неоднократно подвергались и другие дети. Выполнение поручения главы СК контролируется сотрудниками центрального аппарата ведомства.

Напомним, в Новосибирской области ищут мигранта, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении детей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дети#Мигранты#Следственный комитет#Преступность#Александр Бастрыкин
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