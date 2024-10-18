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Posted 18 октября, 06:24

Published 18 октября, 06:24

Modified 18 октября, 06:26

Updated 18 октября, 06:26

Попасть в этот музей непросто — он находится на ведомственной территории

«Работа криминалиста — в полях»: изучаем один из самых закрытых музеев Новосибирска

18 октября 2024, 06:24
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Попасть в этот музей непросто — он находится на ведомственной территории

Сотрудники музея Следкома Новосибирской области раскрыли секреты артефактов

Служба криминалистики отмечает 70 лет с момента создания — историю ведомства Atas.Info вспомнил вместе с его сотрудниками.

19 октября исполняется 70 лет с момента утверждения прокуратурой СССР инструкция о работе прокурора-криминалиста. Сегодня этот день — профессиональный праздник криминалистов Следкома России. Накануне юбилейной даты корреспондент Atas.Info побывал в музее Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области, который был создан в 2021 года действующими сотрудниками и ветеранами-криминалистами.

Первое, что бросается в глаза — милицейский мотоцикл «Урал» характерной раскраски. Ничего удивительно, говорят следователи. Именно на таких машинах раньше часто выезжал криминалист вместе с милиционером на место происшествия.

За стеклом витрин — чемоданчики следователи-криминалиста, в которых хранили ручки, блокноты, линейки, порошок для снятия отпечатков и прочее, что могло понадобиться на выезде. Подобные чемоданчики и сейчас имеются у любого криминалиста, только содержимое их значительно изменилось. Кстати, нет какого-то единого стандарта комплектации, каждый следователь подбирает нужные конкретно ему в работе вещи. Особое место занимают печатные машинки.

Материалы уголовных дел печатали на таких машинкахМатериалы уголовных дел печатали на таких машинках
Материалы уголовных дел печатали на таких машинках. Фото: Артем Шершнев. atas.info
«С печатных машинок начинали все наши коллеги, ветераны службы криминалистики», — говорит заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Новосибирской области Андрей Дереза.

Печатная машинка была неизменным атрибутом кабинета следователя, интерьер которого воссоздан в музее. Сукно, покрытое оргстеклом, регистрационная книга, черный телефон, на стене портрет Феликса Дзержинского. И сегодня криминалисты много времени проводят в кабинетах, занимаясь анализом нераскрытых дел прошлых лет.

Дополнительная сложность в том, говорит Андрей Дереза, что старые уголовные дела содержат материалы, написанные от руки. И разбирать плохой почерк порой становится отдельным испытанием.

В таких кабинетах работали криминалисты во времена СССРВ таких кабинетах работали криминалисты во времена СССР
В таких кабинетах работали криминалисты во времена СССР. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Несколько полок занимает коллекция ретро-фотоаппаратов и пленок к ним.

«Средства фотофиксации — главные наши помощники на протяжении всей истории службы, поскольку задача следователи-криминалиста зафиксировать на осмотре места происшествия все следы преступления», — объясняет Андрей Дереза.

Сейчас криминалисты вместо склеенных бумажных фотокарточек прилагают к уголовному делу 3D-таблицы места происшествия. За годы, прошедшие с момента основания службы, методы работы кардинально изменились.

«Следователи-криминалисты в своей работе применяют очень много научных разработок, и, безусловно, мы намного быстрее устанавливаем как и лиц, виновных в совершении преступлений, так и получаем следы, которые закрепляем в виде доказательств. Но основная работа криминалиста по-прежнему — работа в полях. А лабораторная работа уже в дальнейшем, когда мы назначаем экспертизы», — рассказывает Антон Бадулин, первый заместитель руководителя СУ СК по Новосибирской области.
Видео: Артем Шершнев. atas.info. Экскурсию по музею нам провели сами следователи

В частности, методы ДНК-экспертизы позволили в прошлом году определить виновного в убийстве женщины в поселке Краснозерское, которое было совершено в новогоднюю ночь 1999 года. Изучая вещественные доказательства, которое сопровождали нераскрытое уголовное дело, криминалисты обнаружили на шубе, на которой нашли тело, биологические следы убийцы. Отрабатывая всех, кто мог находится рядом в ночь трагедии, обнаружили мужчину с аналогичным ДНК-профилем. После проверки на полиграфе сомнений не осталось, да и злоумышленник, потрясенный тем, что его смогли найти спустя столько лет, признаю свою вину. Сейчас преступник осужден и отбывает наказание в колонии.

Поскольку музей находится на ведомственной территории, просто так, с улицы, попасть туда нельзя. Но в Следственном комитете говорят, что часто проводят экскурсии для организованных групп школьников.

Ранее мы рассказывали о том, что энтузиасты создали в Академгородке музей советской науки, где представлены артефакты времен основания Новосибирского научного центра.

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