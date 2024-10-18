«Работа криминалиста — в полях»: изучаем один из самых закрытых музеев Новосибирска

В частности, методы ДНК-экспертизы позволили в прошлом году определить виновного в убийстве женщины в поселке Краснозерское, которое было совершено в новогоднюю ночь 1999 года. Изучая вещественные доказательства, которое сопровождали нераскрытое уголовное дело, криминалисты обнаружили на шубе, на которой нашли тело, биологические следы убийцы. Отрабатывая всех, кто мог находится рядом в ночь трагедии, обнаружили мужчину с аналогичным ДНК-профилем. После проверки на полиграфе сомнений не осталось, да и злоумышленник, потрясенный тем, что его смогли найти спустя столько лет, признаю свою вину. Сейчас преступник осужден и отбывает наказание в колонии.