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Артем Шершнев

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Ноябрь
Олег Клемешов ушел из мэрии — чем он запомнился жителям Новосибирска
1 ноября, 07:40
Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска
Глава региона положительно оценивает работы новой команды новосибирской мэрии, о чем рассказал во время прямого эфира.
1 ноября, 05:33
Октябрь
Порыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024
Зима еще не началась, а городе произошел ряд аварий, которые оставляют людей без тепла — Atas.Info вспоминает самые громкие случаи.
31 октября, 07:21
«Консенсуса не нашли» — новосибирцам повторно представили проект парка «Усть-Тула»
23 октября, 09:20
Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
22 октября, 09:58
«Работа криминалиста — в полях»: изучаем один из самых закрытых музеев Новосибирска
18 октября, 06:24
Горожане массово пожаловались в прокуратуру на вырубку деревьев в центре Новосибирска
15 октября, 09:15
Из Новосибирска в Заполярье: отпуск с видом на полуостров Рыбачий
14 октября, 07:55
Рейдерство, уголовные дела, вечеринки с моделями: кто такой олигарх Эдуард Таран
11 октября, 06:19
Историческое здание мясохладобойни отреставрируют — сколько денег потребуется
На восстановление памятника архитектуры намерены потратить около 3,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.
8 октября, 09:47
Золотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской области
7 октября, 06:51
Движение транспорта ограничили в двух районах Новосибирска
В Октябрьском и Ленинском районах частично закрыты дороги, сообщили в городской администрации.
3 октября, 06:41
Смерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселения
2 октября, 05:09
Сентябрь
Проект восстановления школы архитектора Крячкова разработали в Новосибирске
30 сентября, 04:24
«Я просто хочу домой!» — 8-балльные пробки сковали центр Новосибирска
Дорожный коллапс фиксируют автолюбители вечером в четверг, 26 сентября.
26 сентября, 11:36
Жажда 2.0 — без воды остался поселок инноваторов под Новосибирском
24 сентября, 06:41
«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой!“» — 60 лет Егору Летову
10 сентября, 09:07
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
9 сентября, 22:30
Найдена новая жертва маньяка Чуплинского из Новосибирской области
6 сентября, 09:09
«Конь не валялся»: дому Янки Дягилевой угрожает опасность
4 сентября, 08:53

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