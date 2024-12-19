Игрушки на новогодней елке — изучаем редкие украшения времен СССР

Отдельная история — знакомые всем стеклянные бусы, которые до сих сохранись во многих семьях. Впервые их начали делать в Богемии, где стеклодувы научились выдувать маленькие бусинки. Технология пришла в Россию во время Первой мировой войны — под городом Клин, где был стекольный завод, находился лагерь пленных немцев. Они и научили делать такие бусинки местных мастеров. Их стали использовать женщины в качестве украшения, позже подобные гирлянды перекочевали на елку. Но нигде, кроме как в России, а позже в СССР, больше так не делали. Дело в том, что бусины и стеклянные трубки хоть и имели отношение к елочным украшениям, но по сути ими не являлись. Это были всего лишь заготовки для изготовления больших игрушек.