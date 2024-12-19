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Posted 19 декабря, 06:07

Published 19 декабря, 06:07

Modified 19 декабря, 06:09

Updated 19 декабря, 06:09

Большинство экспонатов этой коллекции привезли в Сибирь первые жители Новосибирского научного центра

Игрушки на новогодней елке — изучаем редкие украшения времен СССР

19 декабря 2024, 06:07
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Большинство экспонатов этой коллекции привезли в Сибирь первые жители Новосибирского научного центра

В Новосибирске показали уникальные советские украшения новогодней елки

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Корреспондент Atas.info изучил коллекцию новогодних украшений, которую собрали хранители истории новосибирского Академгородка

Ввести в России традицию празднования Нового года, по примеру европейских стран, решил царь Петр I. До этого Новый год у нас стране никогда пышно не отмечали, главным зимним праздником было Рождество. Да и сама смена года сначала приходилась на март, потом церковь перенесла ее на сентябрь, и в этот день всего лишь в храмах проводись молебны, рассказывает краевед и активистка команды проекта «Академбюро» Ирина Денисова.

С чего все начиналось

Петр I, в свою очередь, снова поменял календарь, и календарный год стал заканчиваться в привычное нам 31 декабря. По этому поводу было приказано устраивать пышные гуляния, ставить елку, а бедным семьям предписано украшать свои дома хотя бы венками из еловых веток. Царь-реформатор просто перенес на русскую почву германские традиции, где ель — дерево священное. Однако дело продвигалось со скрипом. Дело в том, что на Руси венок из еловых ветвей у людей ассоциировался с похоронами.

Это набор шаров, сделанный в Германии в прошлом векеЭто набор шаров, сделанный в Германии в прошлом веке
Это набор шаров, сделанный в Германии в прошлом векеЭто набор шаров, сделанный в Германии в прошлом веке
Это набор шаров, сделанный в Германии в прошлом веке. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Собственно, знакомый всем нам наконечник, до сих пор венчающий елку во многих домах, как в наборе на фото выше, непосредственная калька из Германии, говорит Ирина Денисова. Елочное украшение повторяет форму пики на касках кайзеровских солдат.

После смерти Петра I новая традиция празднования Нового года с наряженной елкой угасла и возродила ее Александра Федоровна, жена Николая I, в середине 19 века. Она была по происхождению прусской принцессой и привезла с собой в Россию первые стеклянные игрушки. Это были шары.

Самое распространенное елочное украшение придумали стеклодувы из немецкого города Лауш, с фабрики, где выпускали аптекарскую посуду. Традиционно елку принято было украшать яблокам, но в один из неурожайных годов мастера решили порадовать детей и сделали искусственные яблоки.

«Эти игрушки были очень дорогие. Представьте, один шар стоил столько же, сколько сейчас стоил бы автомобиль. А тогда за один шар можно было купить корову. За набор шаров можно было купить хороший дом», — рассказывает Ирина Денисова.
Первые украшения, которые начали делать в России, были ватнымиПервые украшения, которые начали делать в России, были ватными
Первые украшения, которые начали делать в России, были ватными. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В дореволюционной России целые крестьянские артели занимались производством ватных елочных игрушек на проволочном каркасе. В основном это были фигурки животных и людей. Более дорогая версия такого украшения имела личико, сделанное из фарфора, такое ремесло обычно развивалось при монастырях. Такие игрушки бережно предавались из поколения в поколение, и небольшая их часть дошла до наших дней. Стоят они сегодня очень дорого.

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Первые советские елочные игрушки

После Октябрьской революции Новый год еще продолжали праздновать, но к середине 20-х годов «буржуазный» праздник оказался в опале. Традиция вернулась только после программной публикации в газете «Правда» в декабре 1935 года.

Первые советские игрушки, выпущенные фабричным способом, несли революционный дух. Советское правительство придало детскому празднику, а Новый год позиционировался именно таким, политический оттенок. В первую очередь, чтобы искоренить привычку отмечать Рождество. Поэтому елку наряжали фигурками красноармейцев, парашютистов, вешали на ветки миниатюрные дирижабли, которые должны были символизировать успехи СССР в области воздухоплавания.

«Была выпущена серия с портретами членов Политбюро. Но их быстро уничтожили, потому что, как можно повесить Сталина на елку? Их уничтожили и больше никогда не производили», — делится фактами из истории Ирина Денисова.
Советские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными, но выглядят очень трогательноСоветские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными, но выглядят очень трогательно
Советские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными но выглядят очень трогательноСоветские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными но выглядят очень трогательно
Советские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными но выглядят очень трогательноСоветские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными но выглядят очень трогательно
Советские игрушки сегодня отчасти кажутся наивными, но выглядят очень трогательно. Фото: Артем Шершнев. atas.info

50-е годы — расцвет новогоднего мастерства

В 50-е годы максимальное распространение получили игрушки на прищепках, которые выпускались тематическими сериями. Популярна была тематика русских народных сказок. Любопытно, что сейчас такой тренд возвращается, но отличить артефакт от новодела достаточно просто. Выпущенная в наши фигурка будет блестящей, тогда как историческая игрушка матовая. И самое главное — у фигурок, сделанных в середине прошлого века, филигранно прорисованы лица.

Во времена Никиты Хрущева массово начали выпускать наборы, состоящие из изображений овощей и фруктов, центральное место в которых отводилось, конечно же, «царице полей» кукурузе. И еще в таких сериях обязательно был огурец. Это отсыл к очень старой традиции украшения новогоднего дерева.

«Огурчик зеленый, и елка зеленая, его найти на ней сложно. И мамы специально вешали огурец в самые дебри, прятали, — говорит Ирина Денисова. — А утром, когда дети просыпались, они бежали к елке, и кто первый находил огурец, тот первый получал подарок, или первым мог выбрать подарок из тех, что лежали под елкой, или он становился королем дня и ему все разрешалось. Вот такая была традиция»
Фигурки на прицепках и тот самый огурецФигурки на прицепках и тот самый огурец
Фигурки на прицепках и тот самый огурецФигурки на прицепках и тот самый огурец
Фигурки на прицепках и тот самый огурецФигурки на прицепках и тот самый огурец
Фигурки на прицепках и тот самый огурецФигурки на прицепках и тот самый огурец
Фигурки на прицепках и тот самый огурецФигурки на прицепках и тот самый огурец
Фигурки на прицепках и тот самый огурец. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Редкие и необычные игрушки

Хранится в музейном пространстве «Академбюро» и очень редкая разновидность игрушек — так называемые «глинки».

«Такая фигурка выдувалась из прозрачного стекла форма, после этого она покрывалась глиной тонким слоем, высушивалась, после этого на ней тонкими палочками процарапывали рисунок и опускали в краску. И так делалось несколько раз, поэтому получались разные цвета», — объясняет собеседница редакции.

Получались такие игрушки очень хрупкими, поэтому до наших дней их дошло мало.

Это раритет, выполненный по технологии с применением глиныЭто раритет, выполненный по технологии с применением глины
Это раритет, выполненный по технологии с применением глины. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Отдельная история — знакомые всем стеклянные бусы, которые до сих сохранись во многих семьях. Впервые их начали делать в Богемии, где стеклодувы научились выдувать маленькие бусинки. Технология пришла в Россию во время Первой мировой войны — под городом Клин, где был стекольный завод, находился лагерь пленных немцев. Они и научили делать такие бусинки местных мастеров. Их стали использовать женщины в качестве украшения, позже подобные гирлянды перекочевали на елку. Но нигде, кроме как в России, а позже в СССР, больше так не делали. Дело в том, что бусины и стеклянные трубки хоть и имели отношение к елочным украшениям, но по сути ими не являлись. Это были всего лишь заготовки для изготовления больших игрушек.

Первоначальные заготовки стеклодувов породили целое направление в производстве советских елочных украшенийПервоначальные заготовки стеклодувов породили целое направление в производстве советских елочных украшений
Первоначальные заготовки стеклодувов породили целое направление в производстве советских елочных украшенийПервоначальные заготовки стеклодувов породили целое направление в производстве советских елочных украшений
Первоначальные заготовки стеклодувов породили целое направление в производстве советских елочных украшений. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Зачем были нужны бумажные гирлянды

И конечно, нельзя обойти вниманием бумажные гирлянды и флажки. Сейчас такая традиция фактически ушла в прошлое. Но в советское время подобные украшения встречались почти на каждом праздничном хвойном дереве. Назначение их было по большей части утилитарное. Такие гирлянды вешали внизу елки, чтобы дети не лазили наверх к стеклянным игрушкам и не разбили их.

Похожие гирлянды были почти в каждой советской семьеПохожие гирлянды были почти в каждой советской семье
Похожие гирлянды были почти в каждой советской семье. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Меняются тренды на елочные украшения, живую ель зачастую заменяют искусственной, но дух новогоднего волшебного праздника всегда остается неизменным.

«Пока ты наряжаешь елку, ты остаешься ребенком, ты не стареешь. Для меня это праздник на всю жизнь, единственный, который никогда не пройдет», — улыбается Ирина Денисова.
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусстваНекоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусстваНекоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусстваНекоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусстваНекоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусстваНекоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства
Некоторые елочные украшения выполнены так филигранно, что похожи на настоящие произведения искусства. Фото: Артем Шершнев. atas.info
Видео: Артем Шершнев. atas.info. История новогодних игрушек от Сталина до наших дней
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