Коллекцию ярлычков от чая из разных стран продают в Новосибирске

В Новосибирске можно приобрести коллекцию ярлыков от чайных пакетиков из разных стран по цене 30 рублей за штуку. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.