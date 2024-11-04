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Коллекция

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2024
В Новосибирске за 11 млн рублей продают коллекцию ретро-автомобилей
В Новосибирске выставлена на продажу уникальная коллекция советских ретроавтомобилей, состоящая из пяти экземпляров, за 11 миллионов рублей.
4 ноября, 03:45
Новосибирец продает уникальные автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей
Житель Новосибирска предлагает на продажу автографы 46-го президента США Джо Байдена. Мужчина уверяет, что документы являются подлинными. При этом стоимость лотов будет только расти.
15 апреля, 13:00
Коллекцию советских купюр разным номиналом продают в Новосибирске
В Новосибирске выставили на продажу коллекцию советских купюр, включающую 17 экземпляров.
25 марта, 01:47
Коллекцию советских календариков продает сибирячка — ностальгируем по СССР
15 марта, 02:27
Коллекцию из 4 тысяч спичечных этикеток продают в Новосибирске
В Новосибирске выставлена на продажу коллекция спичечных этикеток, состоящая из более чем 4 тысяч разных изображений.
26 февраля, 02:46
Коллекцию карт Таро продают в Новосибирске за 40 тысяч рублей
Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию карт Таро, состоящую из 95 коробок с журналами.
25 февраля, 03:28
Коллекцию ярлычков от чая из разных стран продают в Новосибирске
В Новосибирске можно приобрести коллекцию ярлыков от чайных пакетиков из разных стран по цене 30 рублей за штуку. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
22 февраля, 02:50
Коллекцию насекомых продают в Новосибирске за 24 000 рублей
Жительница Новосибирска продает свою коллекцию насекомых и журналов за 24 тысячи рублей. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
8 февраля, 04:55
В Новосибирске продают коллекцию мини-грузовиков за 1,5 млн рублей
В Новосибирске продается коллекция мини-грузовиков за 1,5 миллиона рублей, включающая 11 моделей машин в идеальном состоянии.
10 января, 01:56
2023
Коллекцию мини-обуви продают в Новосибирске за 100 тысяч рублей
Жительница Новосибирска решила продать свою большую коллекцию миниатюрной обуви на одном из сайтов объявлений.
21 декабря 2023, 03:16
В Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублей
Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию Олимпийских значков, посвященных летним Играм 1980 года в Москве, за 50 тысяч рублей.
26 ноября 2023, 04:33
Коллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в Новосибирске
Житель Новосибирска продаёт коллекцию банок из-под чипсов Pringles, включающую 80 разноцветных экземпляров.
23 ноября 2023, 02:45
Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске
Жительница Новосибирска продает коллекцию счастливых билетиков из разных годов и видов транспорта.
13 ноября 2023, 04:37
Коллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублей
В Новосибирске появилось объявление о продаже коллекции игрушечных танков. За 164 штук просят 130 тысяч рублей.
13 ноября 2023, 01:38
Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске
В Новосибирске жительница продает коллекцию из 222 жестяных банок различных брендов, цена составляет 4700 рублей; также возможна продажа по частям и доставка в коробках за дополнительную плату.
9 ноября 2023, 02:16
Сибирячки продают коллекцию сахарных пакетиков за полмиллиона рублей
В Новосибирске появилось необычное объявление. Две сибирячки решили распродать коллекцию пакетиков сахара за полмиллиона рублей.
21 июня 2023, 05:34
2022
"Вега" – это звук!" - житель Бердска собрал уникальную коллекцию радиоаппаратуры СССР
Житель города Бердска в Новосибирской области собрал почти полную линейку легендарной советской аппаратуры "Вега". Бердский завод был лидером по выпуску бытовой радиоэлектроники в СССР. И частная коллекция – практически единственная память о гигантском производстве
7 сентября 2022, 10:37

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