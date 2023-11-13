Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В Новосибирске сибирячка решила продать свою небольшую коллекцию билетиков. Объявление она опубликовала на одном из сайтов.
В описании указано, что в коллекции есть 40 билетов разных годов и видов транспорта, из которых, предположительно, 99% являются счастливыми.
Владелица коллекции также выделила пять особенно счастливых билетов, которые можно приобрести отдельно за 1000 рублей, или вместе со всеми остальными билетами по общей цене 3000 рублей.