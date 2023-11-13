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Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске

Коллекцию счастливых билетиков продают в Новосибирске

13 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска продает коллекцию счастливых билетиков из разных годов и видов транспорта.

В Новосибирске сибирячка решила продать свою небольшую коллекцию билетиков. Объявление она опубликовала на одном из сайтов.

В описании указано, что в коллекции есть 40 билетов разных годов и видов транспорта, из которых, предположительно, 99% являются счастливыми.

Владелица коллекции также выделила пять особенно счастливых билетов, которые можно приобрести отдельно за 1000 рублей, или вместе со всеми остальными билетами по общей цене 3000 рублей.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Продажа#Билет#Коллекция#Эмилия Губарева
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