Коллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:40
В Новосибирске доступна для приобретения коллекция игрушечных танков, которая состоит из 164 моделей. Информация о продаже размещена на популярном сайте.
Владелец коллекции просит за нее сумму в размере 130 тысяч рублей. В объявлении указано, что предлагается купить всю коллекцию целиком. Размер каждого танка составляет 1:72. По словам продавца, эти модели являются частью специальной серии игрушечных танков.
«Коллекция танков с журналами 164 штуки.масштаб 1:72. продается вся коллекция целиком, отдельно поштучно не продается, два стеллажика под коллекцию в подарок», — уточнил продавец.
Кроме того, напомним, что другой житель Новосибирска также решил продать свою коллекцию — в данном случае это коллекция жестяных банок, их количество составляет 222 штуки.