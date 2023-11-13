Коллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублей

Владелец коллекции просит за нее сумму в размере 130 тысяч рублей. В объявлении указано, что предлагается купить всю коллекцию целиком. Размер каждого танка составляет 1:72. По словам продавца, эти модели являются частью специальной серии игрушечных танков.