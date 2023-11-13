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Коллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублей

Коллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублей

13 ноября 2023, 01:38
Фото: Авито
В Новосибирске появилось объявление о продаже коллекции игрушечных танков. За 164 штук просят 130 тысяч рублей.

В Новосибирске доступна для приобретения коллекция игрушечных танков, которая состоит из 164 моделей. Информация о продаже размещена на популярном сайте.

Владелец коллекции просит за нее сумму в размере 130 тысяч рублей. В объявлении указано, что предлагается купить всю коллекцию целиком. Размер каждого танка составляет 1:72. По словам продавца, эти модели являются частью специальной серии игрушечных танков.

«Коллекция танков с журналами 164 штуки.масштаб 1:72. продается вся коллекция целиком, отдельно поштучно не продается, два стеллажика под коллекцию в подарок», — уточнил продавец.

Кроме того, напомним, что другой житель Новосибирска также решил продать свою коллекцию — в данном случае это коллекция жестяных банок, их количество составляет 222 штуки.

Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске
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