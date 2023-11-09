Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
На популярном сайте для объявлений появилось предложение о продаже коллекции жестяных банок. Жительница Новосибирска решила расстаться со своей коллекцией, в которую входит 222 банки. За все это разнообразие она просит 4700 рублей.
На фотографиях, приложенных к объявлению, можно увидеть банки от известных производителей напитков, таких как «Фанта», Mountain Dew и «Пепси». Вся коллекция выглядит впечатляюще.
Если покупатель не заинтересован в покупке всей коллекции, девушка готова предложить ему покупку банок по частям — 50, 100 или 150 штук. Она также готова отправить эти экземпляры в коробках, но за пересылку придется заплатить дополнительно. Таким образом, каждый может выбрать наиболее удобный вариант.