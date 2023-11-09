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Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске

Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске

9 ноября 2023, 02:16
Фото: 1MI
В Новосибирске жительница продает коллекцию из 222 жестяных банок различных брендов, цена составляет 4700 рублей; также возможна продажа по частям и доставка в коробках за дополнительную плату.

На популярном сайте для объявлений появилось предложение о продаже коллекции жестяных банок. Жительница Новосибирска решила расстаться со своей коллекцией, в которую входит 222 банки. За все это разнообразие она просит 4700 рублей.

На фотографиях, приложенных к объявлению, можно увидеть банки от известных производителей напитков, таких как «Фанта», Mountain Dew и «Пепси». Вся коллекция выглядит впечатляюще.

Фото: АВИТО

Если покупатель не заинтересован в покупке всей коллекции, девушка готова предложить ему покупку банок по частям — 50, 100 или 150 штук. Она также готова отправить эти экземпляры в коробках, но за пересылку придется заплатить дополнительно. Таким образом, каждый может выбрать наиболее удобный вариант.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Коллекция#Эмилия Губарева
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