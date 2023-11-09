Коллекцию разных брендов жестяных банок из 222 штук продают в Новосибирске

Если покупатель не заинтересован в покупке всей коллекции, девушка готова предложить ему покупку банок по частям — 50, 100 или 150 штук. Она также готова отправить эти экземпляры в коробках, но за пересылку придется заплатить дополнительно. Таким образом, каждый может выбрать наиболее удобный вариант.