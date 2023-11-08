Злую щитоспинку продают в Новосибирске — она обитает только в воде

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже необычного животного — злой щитоспинки. Это существо, которое полностью обитает в воде.
У продавца имеются два крупных Баджита (другое название — прим. ред.), за каждого из которых он запрашивает 10 тысяч рублей. По словам автора объявления, злая щитоспинка питается различными видами рыбы, амфибий, сверчков и моллюсков.
Для содержания таких животных необходим аквариум объемом не менее 30 литров, вода в нем должна быть примерно 28-30 градусов. Злые щитоспинки относятся к бесхвостым земноводным из семейства Ceratophryidae. Они обитают в дикой природе в странах, таких как Парагвай, Боливия, Аргентина и Бразилия.
По словам продавца, для содержания земноводного понадобится емкость с крышкой объемом не менее 30 литров. Оптимальная температура для щитоспинки — 28-30 градусов.
Отметим, что Баджита — лягушка довольно необычная, в России встречается крайне редко. Ареал обитания этих животных — саванны Парагвая и Аргентины.
Необычное название Баджита получила от британского зоолога, который изучил этот вид еще в 1899 году.