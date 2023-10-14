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Монеты стоят пару тысяч

Монету 1790 года времен Екатерины II продают в Новосибирске

14 октября 2023, 04:21
Фото: 1MI
Монеты стоят пару тысяч
В Новосибирске продается монета времен Екатерины II номиналом 5 копеек 1790 года в отличном состоянии за 6500 рублей.

В Новосибирске га одном из бесплатных сайтов можно приобрести монету времен правления Екатерины II.

Согласно объявлению, ее владелец предлагает продать пятачок за 6500 рублей. Он подчеркивает, что монета находится в прекрасном состоянии и не требует чистки.

«5 копеек 1790 года КМ. Пятачок в отличном состоянии, нечищеный, коррозии абсолютно нет, родная патина», — уточнил продавец.

Напомним, что ранее в Новосибирске продавали найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей.

В Новосибирске продают найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей
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#Новосибирск#Продажа#Деньги#Эмилия Губарева
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