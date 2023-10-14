Монету 1790 года времен Екатерины II продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Новосибирске га одном из бесплатных сайтов можно приобрести монету времен правления Екатерины II.
Согласно объявлению, ее владелец предлагает продать пятачок за 6500 рублей. Он подчеркивает, что монета находится в прекрасном состоянии и не требует чистки.
«5 копеек 1790 года КМ. Пятачок в отличном состоянии, нечищеный, коррозии абсолютно нет, родная патина», — уточнил продавец.
Напомним, что ранее в Новосибирске продавали найденный в мусоре портрет Ленина за 5 млн рублей.