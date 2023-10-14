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Роскошную пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 51 миллион

Роскошную пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 51 миллион

14 октября 2023, 02:51
Фото: N1.RU
В Новосибирске продают квартиру на улице Шевченко с общей площадью 280 квадратных метров, состоящую из пяти комнат, с сауной, подземными парковками, охраной и видеонаблюдением, за 41 млн рублей.

В Новосибирске на улице Шевченко выставлена на продажу квартира с сауной. Это четырёхуровневое жилье площадью 280 квадратных метров, расположенное на втором этаже.

Квартира включает в себя две подземные парковки и обеспечена охраной и видеонаблюдением. Территория жилого комплекса закрыта для посторонних.

На цокольном этаже находится сауна и комната отдыха с выходом на улицу. На первом этаже расположены кухня, зал и гостевой санузел, на втором — спальня с кабинетом, а на третьем — гостиная и другие помещения. В квартире всего пять комнат.

Стоимость данного жилья составляет 41 млн рублей, а стоимость одного квадратного метра равна 146 тыс. рублей. Для покупки данной квартиры возможно оформление ипотеки.

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#Новосибирск#Продажа#Жилье#Квартира#Эмилия Губарева
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