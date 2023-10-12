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С/Х холдинг продают в НСО

Сельхозхолдинг продают в Новосибирской области за 4,7 миллиарда рублей

12 октября 2023, 05:47
Фото: 1MI
С/Х холдинг продают в НСО
Предприниматель решил продать пять сельскохозяйственных предприятий, которые расположены в разных районах Новосибирской области. Объекты можно приобрести как единым пакетом за 4,8 миллиарда рублей, так и по отдельности.

Информация о продаже сельскохозяйственного холдинга была размещена на сайте «Агросервер». В объявлении говорится, что новые владельцы могут приобрести актив целиком за 4,8 миллиарда рублей, или же отдельные предприятия: в Чановском районе — за 2,5 миллиарда рублей, в Карасукском — за 1,1 миллиарда рублей, в Краснозерском — за 1 миллиард рублей.

Все предприятия полностью оснащены персоналом, оборудованием и техникой последних годов выпуска (2021-2023), а также имеют склады для хранения продукции и сушильно-сортировальные комплексы.

Продавец также отмечает, что есть возможность создать перерабатывающий центр с локацией на станции Чаны, который будет иметь свои железнодорожные пути.

Одно из предприятий в Карасукском районе специализируется на животноводстве. Там есть необходимая техника для заготовки кормов и достаточная мощность для содержания мясного скота по канадской методике.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Земля#Эмилия Губарева
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