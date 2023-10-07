Гусеничный транспортёр «ПТС-2» за 10 млн рублей продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Объявление о продаже гусеничного транспортера «ПТС-2» появилось в Новосибирске. Агрегат продают за 10 млн рублей.
Как утверждает автор объявления, транспортное средство создано в 1986 году, может передвигаться по болотам и заснеженным дорогам, а также плавать. Кузов транспорта был окрашен в свежую краску и не имеет видимых повреждений.
Продавец подчеркивает наличие большого выбора запасных частей. Стоит отметить, что изначально это транспортное средство предназначалось для военных целей, таких как перевозка десанта и боевой техники через водные преграды и сложный рельеф местности.