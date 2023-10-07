atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Транспортер выкрашен свежей краской

Гусеничный транспортёр «ПТС-2» за 10 млн рублей продают в Новосибирске

7 октября 2023, 02:30
Фото: Drom.ru
Транспортер выкрашен свежей краской
Объявление о продаже гусеничного транспортера появилось на сайте по продаже автомобилей. Продавец оценил технику в 10 млн рублей.

Объявление о продаже гусеничного транспортера «ПТС-2» появилось в Новосибирске. Агрегат продают за 10 млн рублей.

Как утверждает автор объявления, транспортное средство создано в 1986 году, может передвигаться по болотам и заснеженным дорогам, а также плавать. Кузов транспорта был окрашен в свежую краску и не имеет видимых повреждений.

Продавец подчеркивает наличие большого выбора запасных частей. Стоит отметить, что изначально это транспортное средство предназначалось для военных целей, таких как перевозка десанта и боевой техники через водные преграды и сложный рельеф местности.

#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Продажа#Объявление#Авто#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
Вчера, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Вчера, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Вчера, 02:46