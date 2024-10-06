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Октябрь
Квадроберов предлагают выгуливать за деньги- сколько можно заработать
Массовая культура квадробинга продолжает оставаться на пике моды у детей и подростков, бизнес не стал оставаться в стороне и сформировал предложения на существующие запросы.
6 октября, 03:50
Сентябрь
Милого котенка с крыльями бабочки продают в Новосибирске
В Новосибирске выставили на продажу породистого котенка с необычным окрасом, объявление появилось на одном из сайтов.
30 сентября, 04:00
Август
Редкого щенка японской породы продают в Новосибирске за 250 тысяч
В Новосибирске на продажу выставлена собачка редчайшей породы, объявление опубликовано на одном из сайтов.
23 августа, 07:19
За 3 млн рублей продает усы вислоухого кота жительница Новосибирска
На продажу в Новосибирске выставили усы кота за пару миллионов, объявление опубликовано на одном из сайтов.
14 августа, 01:22
Июль
100-рублевую купюру меняют в Новосибирске на миллион рублей
Житель Новосибирска решил устроить обмен: 100 рублей на миллион, он опубликовал объявление на одном из бесплатных сайтов.
1 июля, 03:15
Июнь
Квартиру с видом на Обь продают в центре Новосибирска за 25 млн
В центре Новосибирска выставили на продажу квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
23 июня, 05:52
Автограф президента Путина продают в Новосибирске почти за миллион рублей
В Новосибирске выставлен на продажу автограф президента России, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
23 июня, 03:50
Дачи за десятки миллионов продают в живописных местах Новосибирска — смотрим фото
4 июня, 07:58
Милого щенка аффенпинчера продают в Новосибирске за 140 тысяч рублей
В Новосибирске выставили на продажу милого щенка, за которого просят более 100 тысяч рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
2 июня, 05:29
Май
Квартиру с золотыми стенами продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с пятью комнатами, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
29 мая, 01:52
До 5 млн: фотоподборка самых дорогих котов из Новосибирска
22 мая, 07:20
Коттедж рядом с новосибирском Ботсадом продают за 66 млн — что в нем особенного
В Новосибирске выставили на продажу коттедж за десятки миллионов, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
21 мая, 03:48
Картину известного художника продает новосибирец за 10 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу картину известного художника Роберта Фалька, объявление появилось на популярном сайте.
7 мая, 11:47
Апрель
Квартиру в лофт-стиле с видом на сквер продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с хорошим ремонтом, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
30 апреля, 02:19
Новосибирец продает уникальные автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей
Житель Новосибирска предлагает на продажу автографы 46-го президента США Джо Байдена. Мужчина уверяет, что документы являются подлинными. При этом стоимость лотов будет только расти.
15 апреля, 13:00
Швейцарские часы продают в Новосибирске за 2,8 млн рублей
В Новосибирске решили выставить на продажу часы швейцарской фирмы. Их стоимость составляет несколько млн рублей.
14 апреля, 03:24
«Если б было море пива»: ищут дегустатора хмельного напитка за 200 тысяч в месяц
11 апреля, 13:27
Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей — смотрим, что внутри
В Новосибирске появилось объявление о продаже коттеджа с пирсом по цене 43 миллиона рублей. Участок недвижимости расположен в Матвеевке на берегу реки.
1 апреля, 01:32
Март
За Академгородком продают 110 га земли для сельского хозяйства
На землях сельскохозяйственного назначения можно также заниматься подсобным производством.
19 марта, 04:22
Коттедж с зимним садом продают под Новосибирском за 42 млн рублей
В пригороде Новосибирска выставили на продажу двухэтажный коттедж с зимним садом. Стоимость недвижимости составляет более 40 млн рублей.
17 марта, 11:46

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