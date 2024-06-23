Автограф президента Путина продают в Новосибирске почти за миллион рублей

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
Подпись президента Владимира Путина оценили в 900 тысяч рублей. Продавец отдает фотографию главы страны в молодости с подписью под снимком.
Автограф продавцу удалось получить благодаря одному из музеев. Вместе с фото идет сопроводительное письмо из администрации президента, в котором подтверждается факт подлинности автографа. Сам документ был выпущен в 2001 году.
Фото было практически первым подписанным Путиным, когда тот стал президентом РФ. Именно из-за уникальности у подписи такая высокая цена. В объявлении указано, что дешевле продаются только подделки.