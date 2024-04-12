Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
Студентка Карина Балуева потеряла родителей в юном возрасте: отца-военнослужащего еще в детстве, а маму в подростковом возрасте. Девушка стала жить с бабушкой. В 2021 году пришло время поступать в вуз. Абитуриентка подала документы в НГПУ, на направление «Журналистика». Обучение там платное, приходилось отдавать более 100 тысяч рублей.
Бабушка Карины обратилась через письмо к главе страны, в надежде на получение какой-либо господдержки, потому что оплачивать обучение ей стало тяжело. При этом студентка учится на отлично, а в школе получила золотую медаль. Заявление было рассмотрено Министерством просвещения. Там ей сообщили, что если в вузе будут бюджетные места, то она сможет пойти учиться бесплатно.
Кроме того выяснилась еще одна неприятная ситуация: оказалось, что девушка платила за общежитие без льгот. За три года она переплатила 33 тысячи рублей. Карина намерена вернуть эти деньги.