Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину

Бабушка Карины обратилась через письмо к главе страны, в надежде на получение какой-либо господдержки, потому что оплачивать обучение ей стало тяжело. При этом студентка учится на отлично, а в школе получила золотую медаль. Заявление было рассмотрено Министерством просвещения. Там ей сообщили, что если в вузе будут бюджетные места, то она сможет пойти учиться бесплатно.