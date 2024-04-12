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Девушка обратилась к президенту

Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину

12 апреля 2024, 01:39
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Девушка обратилась к президенту
Оставшаяся без родителей Карина Булаева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы получить помощь в оплате обучения в университете.

Студентка Карина Балуева потеряла родителей в юном возрасте: отца-военнослужащего еще в детстве, а маму в подростковом возрасте. Девушка стала жить с бабушкой. В 2021 году пришло время поступать в вуз. Абитуриентка подала документы в НГПУ, на направление «Журналистика». Обучение там платное, приходилось отдавать более 100 тысяч рублей.

Бабушка Карины обратилась через письмо к главе страны, в надежде на получение какой-либо господдержки, потому что оплачивать обучение ей стало тяжело. При этом студентка учится на отлично, а в школе получила золотую медаль. Заявление было рассмотрено Министерством просвещения. Там ей сообщили, что если в вузе будут бюджетные места, то она сможет пойти учиться бесплатно.

Кроме того выяснилась еще одна неприятная ситуация: оказалось, что девушка платила за общежитие без льгот. За три года она переплатила 33 тысячи рублей. Карина намерена вернуть эти деньги.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Университет#НГПУ#Бюджет#Президент#Деньги#Общежитие#Владимир Путин
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