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Общежитие

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2024
В Академгородке снесут здание СУНЦ НГУ — его стены помнят академика Лаврентьева
24 сентября, 05:09
350 мигрантов-нелегалов обнаружили силовики в новосибирском хостеле
Очередной рейд по выявлению незаконной миграции прошел в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.
28 августа, 02:37
Стали известны самые худшие общежития для студентов в Новосибирске — народный рейтинг
16 августа, 04:04
Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка
27 июля, 08:04
Забор вокруг общежития с мигрантами не успокоил жителей Новосибирска
Владелец пятиэтажного общежития в Октябрьском районе Новосибирска установил вокруг дома забор, но местные жители все равно против такого соседства.
29 мая, 08:31
Набитым мигрантами новосибирским домом заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Александр Бастрыкин потребовал доклад о новосибирском доме, который заселили строителями из Средней Азии, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.
28 мая, 08:23
Новосибирцы вопят от соседства с домом, наполненный мигрантами
27 мая, 11:14
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Оставшаяся без родителей Карина Булаева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы получить помощь в оплате обучения в университете.
12 апреля, 01:39
Вахтовик убил коллегу на стройке в Новосибирской области
В ноябре 2023 года житель Алтайского края работал вахтовым методом на реконструкции больницы в одном из сел Кочковского района Новосибирской области.
12 февраля, 13:04
«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо
Последствия коммунальных аварий в Новосибирске по-прежнему сказываются на повседневной жизни людей. Жители двухэтажного деревянного общежития по Серафимовича, 5 стали свидетелями прорыва системы теплоснабжения в ночь на 22 января.
23 января, 12:32
Комната в общежитии загорелась в Новосибирске — есть пострадавшие
В Первомайском районе Новосибирска ночью загорелась комната в общежитии. Подробности сообщили в ГУ МЧС.
9 января, 01:42
2023
Жители Новосибирска потребовали снести незаконное общежитие для мигрантов
Жители Новосибирска подали иск о сносе предполагаемого общежития для мигрантов: мэрия готова привести здание в нормативное состояние или снести его, однако горожане требуют полного сноса.
22 сентября 2023, 03:19
Новосибирские прокуроры помешали выселить на улицу бывшего работника лесокомбината
В Новосибирске прокуратура не позволила выселить из общежития пенсионера. Соответствующее решение вступило в силу в середине августа.
20 августа 2023, 07:48
В Новосибирске добиваются сноса строящегося общежития для мигрантов
Строящийся хостел для мигрантов в Новосибирске будет снесен по решению комиссии по самостроям, так как он был построен с нарушениями и вызывал недовольство среди местных жителей.
10 августа 2023, 02:32
Студенты НГУ жалуются на сильный шум по ночам из-за строительства нового кампуса
9 июля 2023, 03:40
Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Разрушающееся общежитие в Новосибирске привлекло внимание Следственного комитета. Аварийное жилье взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
5 мая 2023, 09:44
Сквозняком разрушило стену общежития в Кировском районе Новосибирска
18 апреля 2023, 10:29
Огромный кусок стены потеряло семейное общежитие в Кировском районе Новосибирска
Кусок стены отвалился у семейного общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/1 в Новосибирске. Об этом Atas.info 13 апреля рассказали жители соседних домов.
13 апреля 2023, 03:28
Комната вспыхнула в общежитии Новосибирска рано утром – подробности ЧП
Пожар произошел рано утром в Калининском районе Новосибирска – загорелась комната на 4-м этаже. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
8 апреля 2023, 03:03
Новая вспышка кори зафиксирована в студенческом общежитии НГУ
Об этом свидетельствует объявление, которое появилось в группе «Общежитие 1Б НГУ».
16 января 2023, 13:47

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