Жители Новосибирска потребовали снести незаконное общежитие для мигрантов

Рашид Низамутдинов — владелец этого хостела — является ответчиком в двух исках: один был подан мэрией Новосибирска в августе, а другой — жителями Кировского района. Низамутдинов получил разрешение на строительство садового домика, но в процессе работы он расширил его до трехэтажного здания. Местные жители пришли к выводу, что это будет гостиница для мигрантов, так как слышали такие разговоры от строителей.