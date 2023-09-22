Жители Новосибирска потребовали снести незаконное общежитие для мигрантов

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Жители Новосибирска подали заявление в суд на снос общежития для мигрантов. Речь идет о хостеле, который был построен без разрешения на улице Пригородной. Сибиряки не согласны с позицией городских властей, которые, по их мнению, готовы идти на компромисс с владельцем незаконной постройки.
Рашид Низамутдинов — владелец этого хостела — является ответчиком в двух исках: один был подан мэрией Новосибирска в августе, а другой — жителями Кировского района. Низамутдинов получил разрешение на строительство садового домика, но в процессе работы он расширил его до трехэтажного здания. Местные жители пришли к выводу, что это будет гостиница для мигрантов, так как слышали такие разговоры от строителей.
Представители районной администрации выявили ряд нарушений после жалоб местных жителей. Затем сотрудники Гостройнадзора провели обследование объекта и установили самовольную постройку. Комиссия муниципалитета по вопросам самовольного строительства приняла решение сносить скандальный хостел, но предложила Низамутдинову вариант сохранения здания путем приведения его в соответствие с нормами. Об этом сообщает «Прецедент».
Мэрия Новосибирска обратилась в суд с заявлением, где были указаны оба варианта — снос или приведение в соответствие. Однако жители соседних частных домов также подали иск на снос трехэтажного дома, который создает проблемы для собственников окрестных участков. Юристы администрации отказались признать их соистцами по заявлению муниципалитета, поэтому они подали отдельный иск. Новосибирцы хотят, чтобы здание было снесено, а не приведено в соответствие.
Возможно, суд объединит оба иска в одно дело, и тогда мэрия Новосибирска будет вынуждена учесть мнение жителей в ходе судебного процесса с владельцем незаконной постройки.