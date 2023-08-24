В Новосибирске устроили облаву на мигрантов на Хилокском рынке

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Со слов очевидцев, правоохранители вытягивали буквально за руку из толпы людей другой национальности, проверяли их документы и, если все в порядке, отпускали. Но так повезло не всем — несколько десятков иностранцев погрузили в автобусы и увезли.
«Сегодня у нас шумно на районе. Ловят мигрантов на рынке. Они кричат, пытаются сбежать, вырваться. Но спецназ их догоняет и отводит к автобусу», — рассказали местные жители Atas.info.
Как узнал «Прецедент» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подобные рейды будут проводить намного чаще. Пока неизвестно, сколько задержали нелегалов, результаты озвучат позже.
Местных жителей этот рейд очень обрадовал. Ранее они жаловались в редакцию Atas.info на грязь и сильную вонь, которая исходит от Хилокского рынка. Также людей беспокоит соседство с членами криминальных группировок, устраивающими регулярно драки и перестрелки.