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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:28

В Новосибирске устроили облаву на мигрантов на Хилокском рынке

В Новосибирске устроили облаву на мигрантов на Хилокском рынке

24 августа 2023, 09:25
Фото: atas.info
Полиция провела рейд по выявлению нелегальных мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске 24 августа. Местные жители видели несколько ПАЗиков и силовиков.

Со слов очевидцев, правоохранители вытягивали буквально за руку из толпы людей другой национальности, проверяли их документы и, если все в порядке, отпускали. Но так повезло не всем — несколько десятков иностранцев погрузили в автобусы и увезли.

«Сегодня у нас шумно на районе. Ловят мигрантов на рынке. Они кричат, пытаются сбежать, вырваться. Но спецназ их догоняет и отводит к автобусу», — рассказали местные жители Atas.info.

Как узнал «Прецедент» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подобные рейды будут проводить намного чаще. Пока неизвестно, сколько задержали нелегалов, результаты озвучат позже.

Местных жителей этот рейд очень обрадовал. Ранее они жаловались в редакцию Atas.info на грязь и сильную вонь, которая исходит от Хилокского рынка. Также людей беспокоит соседство с членами криминальных группировок, устраивающими регулярно драки и перестрелки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Мигранты#Хилокский рынок#Рейд
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