В связи с жалобами жителей, в микрорайоне усилили меры безопасности — участковые полицейские ежедневно патрулируют территорию. Устранен беспорядок в дорожном движении, когда автомобили, приезжая на рынок выстраивались в пробку — на этом участке выставлены дорожные знаки, установлен более удобный режим пропуска машин на территорию рынка. Установлены камеры видео и фотофиксации. Кроме того, все незаконно занятые участки в ходе работы были освобождены, работа ярмарок и торговых киосков взята под контроль. Ведется работа по выделению санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».