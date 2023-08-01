Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Хилокском микрорайоне завершили еще один этап работы в рамках «дорожной карты». Данный этап включал работы по благоустройству территорий внутри квартала многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Было проведено асфальтирование проездов, появились удобные пешеходные переходы до остановки, отремонтирован тротуар до школы №66. Убраны заброшенные погреба на пустыре. Работы проводились после согласования с жителями домов.
В связи с жалобами жителей, в микрорайоне усилили меры безопасности — участковые полицейские ежедневно патрулируют территорию. Устранен беспорядок в дорожном движении, когда автомобили, приезжая на рынок выстраивались в пробку — на этом участке выставлены дорожные знаки, установлен более удобный режим пропуска машин на территорию рынка. Установлены камеры видео и фотофиксации. Кроме того, все незаконно занятые участки в ходе работы были освобождены, работа ярмарок и торговых киосков взята под контроль. Ведется работа по выделению санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».
На улице Малыгина проведена проверка многоквартирных домов, в результате шесть домов признаны аварийными.
Школа №66 готовится к новому учебному году — здание ремонтируется.
В 2024 году работы по благоустройству будут продолжены — здесь, согласно перечню мероприятий дорожной карты, отремонтируют проезжую часть ул. Малыгина от ул. Хилокской до Клещихинского кладбища, а также переулок Аргунский до комбината «Восход». Усилятся мероприятия по пресечению незаконной торговли, проверкам соблюдения ПДД, продолжится работа по устранению несанкционированных свалок.
Первый этап благоустройства Хилокского микрорайона завершился в середине июля.