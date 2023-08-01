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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

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Хилокский микрорайон будет развиваться: как проходят работы в рамках «дорожной карты»

1 августа 2023, 12:25
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Анатолий Локоть и Александо Бучман в Хилокском микрорайоне
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть совместно с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом провел выездную встречу в Хилокском микрорайоне. На встрече обсуждался вопрос реализации «дорожной карты» развития территории.

В Хилокском микрорайоне завершили еще один этап работы в рамках «дорожной карты». Данный этап включал работы по благоустройству территорий внутри квартала многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Было проведено асфальтирование проездов, появились удобные пешеходные переходы до остановки, отремонтирован тротуар до школы №66. Убраны заброшенные погреба на пустыре. Работы проводились после согласования с жителями домов.

Внутриквартальные работы в рамках "дорожной карты" в Хилокском микрорайоне Новосибирска.Внутриквартальные работы в рамках "дорожной карты" в Хилокском микрорайоне Новосибирска.
Внутриквартальные работы в рамках "дорожной карты" в Хилокском микрорайоне Новосибирска.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

В связи с жалобами жителей, в микрорайоне усилили меры безопасности — участковые полицейские ежедневно патрулируют территорию. Устранен беспорядок в дорожном движении, когда автомобили, приезжая на рынок выстраивались в пробку — на этом участке выставлены дорожные знаки, установлен более удобный режим пропуска машин на территорию рынка. Установлены камеры видео и фотофиксации. Кроме того, все незаконно занятые участки в ходе работы были освобождены, работа ярмарок и торговых киосков взята под контроль. Ведется работа по выделению санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».

Работы по благоустройству в Хилокском микрорайоне Новосибирска.Работы по благоустройству в Хилокском микрорайоне Новосибирска.
Работы по благоустройству в Хилокском микрорайоне Новосибирска.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.

На улице Малыгина проведена проверка многоквартирных домов, в результате шесть домов признаны аварийными.

Школа №66 готовится к новому учебному году — здание ремонтируется.

В 2024 году работы по благоустройству будут продолжены — здесь, согласно перечню мероприятий дорожной карты, отремонтируют проезжую часть ул. Малыгина от ул. Хилокской до Клещихинского кладбища, а также переулок Аргунский до комбината «Восход». Усилятся мероприятия по пресечению незаконной торговли, проверкам соблюдения ПДД, продолжится работа по устранению несанкционированных свалок.

Первый этап благоустройства завершен в Хилокском микрорайоне
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Первый этап благоустройства Хилокского микрорайона завершился в середине июля.

#Мэр Новосибирска#Прокурор НСО Александр Бучман#Хилокский рынок#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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