Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
О процессе реализации дорожной карты благоустройства Хилокского микрорайона рассказал глава администрации Ленинского района Александр Гриб. План работа составлен по заявками жителей микрорайона, сейчас полностью выполнен первый этап — завершена укладка асфальтового покрытия проездов, пешеходных дорожек к остановке.
На ремонтные работы потрачено 9 млн рублей бюджетных средств, также освоена материальная помощь депутата Романа Яковлева. Важным этапом работ стало завершение укладки асфальтированной дорожки к школе №66.
На муниципальной земле было расположено более 20 заброшенных погребов, с этой территории убраны заросли, выкорчеваны пни, вывезено несколько грузовых машин мусора, заброшенные погреба, представляющие по мнению местных жителей опасность, также убрали.
Как сообщил Александр Гриб, следующий этап ремонтных работа потребует около 25 млн рублей. В план работа входят ремонтные работы асфальтового покрытия до Аргунского переулка, ремонт подъездов к домам, тротуарные дорожки и проходы к остановке. Укладка асфальтового покрытия будет завершена в 2024 году.
Самым сложным местом для ремонта и благоустройства является дорога к кладбищу. Здесь утром в ожидании открытия торгового комплекса скапливаются грузовые автомобили, которые мешают выезжать жителям.
Этот вопрос решен — торговый центр «Хилокский» будет раньше открывать ворота, чтобы грузовые автомобили в ожидании товара заезжали на территорию и не скапливались у ворот. ГИБДД установила соответствующие знаки и планирует проведение рейдов по предотвращению парковки на тротуарах.
Также в этом районе проходят рейды по борьбе с несанкционированной торговлей. Здесь торгуют ритуальными товарами прямо на тротуаре, так как большой поток людей идет к кладбищу. На данный момент заключен договор с арендатором территории о необходимости соблюдения порядка, также есть договор с ЧОП об обеспечении безопасности. Повышению общего уровня безопасности способствуют и видеокамеры, установленные во дворах.
Выявлены нестационарные объекты по факту незаконного расположения которых составлены акты. В результате из трех выявленных в мае объектов два уже снесены, документы по третьему направлены в суд. Как отметил Александр Гриб, жители планировали посадить на месте этих объектов деревья, что и будет сделано.
Вице-мэр Алексей Кондратьев рассказал, как будет происходить снос гаражей напротив ТЦ «Аура».