Также в этом районе проходят рейды по борьбе с несанкционированной торговлей. Здесь торгуют ритуальными товарами прямо на тротуаре, так как большой поток людей идет к кладбищу. На данный момент заключен договор с арендатором территории о необходимости соблюдения порядка, также есть договор с ЧОП об обеспечении безопасности. Повышению общего уровня безопасности способствуют и видеокамеры, установленные во дворах.