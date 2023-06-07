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На ремонт дорог в Советском районе в 2023 году выделят почти 600 млн рублей

7 июня 2023, 11:04
Фото: Пресс-служба мэрии г. Новосибирска
Анатолий Локоть рассказал, сколько средств выделено на ремонт дорог в Советском районе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в 2023 году существенно выросло финансирование ремонта дорог в Советском районе, в том числе, в Академгородке. На эти цели выделено около 600 млн рублей, 23 млн рублей запланировано на ремонт тротуаров.

Мэр Анатолий Локоть отметил необходимость ремонта улицы Иванова, которая является практически единственной дорогой из Академгородка в сторону Кольцово. По словам мэра, капитальный ремонт здесь не проводился более 7 лет, дорожное полотно в неудовлетворительном состоянии.

Общая сумма, выделенная на ремонт дорог в Советском районе, в том числе, в Академгородке — около 600 млн рублей, и 23 млн рублей пойдут на ремонт тротуаров. Входит в эту сумму и ремонт главных дорог в Академгородке — проспекта Строителей и Морского проспекта.

На 23 млн рублей в Советском районе Новосибирска отремонтируют тротуарыНа 23 млн рублей в Советском районе Новосибирска отремонтируют тротуары
На 23 млн рублей в Советском районе Новосибирска отремонтируют тротуары
Фото: Пресс-служба мэрии г. Новосибирска

Запланирован также ремонт участков дороги от ул. Героев Труда до ул. Российской, от ул. Иванова, 53 до границы города — эти работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Исполнитель — ООО «Дорсиб плюс». На этих участках сейчас ямы, неровное дорожное покрытие.

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Небольшой участок, длиной 800 метров от ул. Российская до ул. Иванова, дом 53 в 2022 году также начали приводить в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент здесь на 98% выполнено фрезерование покрытия, уложен выравнивающий слой. Ремонт будет завершен до 21 августа, работы ведутся под наблюдением независимого контроля — исполнитель устраняет все обнаруженные недостатки дорожного покрытия.

На 2024 год по проекту «Академгородок 2.0» запланирован ремонт 300 м. дороги на ул. Иванова. Этот участок включен в проект по строительства дороги от ул. Кутателадзе до границы Новосибирска через ул. Арбузова.

На видео начнут снимать проверки ремонта дорог в Новосибирской области — минтранс
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Минтранс сообщил, что проверку ремонтных работ на дорогах начнут снимать на видео, чтобы фиксировать, как идет процесс.

#Ольга Храмушкина#Дороги#Ремонт#Мэрия Новосибирска#Город#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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