Небольшой участок, длиной 800 метров от ул. Российская до ул. Иванова, дом 53 в 2022 году также начали приводить в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент здесь на 98% выполнено фрезерование покрытия, уложен выравнивающий слой. Ремонт будет завершен до 21 августа, работы ведутся под наблюдением независимого контроля — исполнитель устраняет все обнаруженные недостатки дорожного покрытия.