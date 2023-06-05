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На видео начнут снимать проверки ремонта дорог в Новосибирской области — минтранс

5 июня 2023, 07:05
Фото: 1MI
На видео будут фиксировать проверки

В Новосибирской области начнут фиксировать на видео проверку ремонта дорог

В Новосибирской области будут контролировать качество дорожных работ с помощью камер видеофиксации. Об этом 5 июня рассказал министр транспорта Анатолий Костылевский на оперативном совещании в правительстве.

Качество ремонта будет проверяться постоянно, фиксируя процесс на видео.

Сейчас на гарантии находится 957 объектов в регионе, а на улицах Советской и Комсомольской в Искитиме возникли дефекты, которые вызвали недовольства местных жителей. В связи с этим на одного из подрядчиков подали в суд.

По словам министра, сейчас обсуждается вопрос о возможной уголовной ответственности руководителя подрядной организации, который уклоняется от исполнения решения арбитражного суда по исполнению гарантийных обязательств.

Благодаря круглосуточному использованию камер видеофиксации контроль за качеством дорожных работ станет более строгим и эффективным.

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#Эмилия Губарева#Ремонт#Дороги#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск
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