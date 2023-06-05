На видео начнут снимать проверки ремонта дорог в Новосибирской области — минтранс

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Качество ремонта будет проверяться постоянно, фиксируя процесс на видео.
Сейчас на гарантии находится 957 объектов в регионе, а на улицах Советской и Комсомольской в Искитиме возникли дефекты, которые вызвали недовольства местных жителей. В связи с этим на одного из подрядчиков подали в суд.
По словам министра, сейчас обсуждается вопрос о возможной уголовной ответственности руководителя подрядной организации, который уклоняется от исполнения решения арбитражного суда по исполнению гарантийных обязательств.
Благодаря круглосуточному использованию камер видеофиксации контроль за качеством дорожных работ станет более строгим и эффективным.