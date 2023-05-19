В Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Стоимость работ составляет 1 194 439 рублей, что сильно превышает первоначальную оценку в 778 604 рубля. Подрядчик должен будет выровнять места просадки бетона, обновить ступени и их покрытие, установить поручни и создать бетонные пандусы.
Кроме того, в зоне нижнего конца лестницы будут размещены стальные урны. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 мая.
Ранее обещали завершить работы к октябрю 2022 года, однако фактические ремонтные работы начались только 3 ноября. Горожане даже вывесили плакаты, требуя продолжить работы. Чтобы не ждать завершения работ, они создали самодельные ступеньки возле аварийной лестницы.