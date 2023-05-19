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В Новосибирске снова ищут подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале

19 мая 2023, 03:17
Фото: соцсети
В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта лестницы у метро
Поиск нового подрядчика начался в Новосибирске для завершения ремонта аварийной лестницы, ведущей с улицы Восход к платформе Речной вокзал. Заказчиком проекта выступает МКУ ДЭУ-1.

Стоимость работ составляет 1 194 439 рублей, что сильно превышает первоначальную оценку в 778 604 рубля. Подрядчик должен будет выровнять места просадки бетона, обновить ступени и их покрытие, установить поручни и создать бетонные пандусы.

Кроме того, в зоне нижнего конца лестницы будут размещены стальные урны. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 мая.

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Ранее обещали завершить работы к октябрю 2022 года, однако фактические ремонтные работы начались только 3 ноября. Горожане даже вывесили плакаты, требуя продолжить работы. Чтобы не ждать завершения работ, они создали самодельные ступеньки возле аварийной лестницы.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Лестница#Ремонт
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