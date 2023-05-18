Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
Там было сделано альтернативное подъемное сооружение из самодельных ступеней, не имеющих перил и установленных неправильно. Несмотря на это, люди используют его для спуска и подъема к поездам, так как основная лестница до сих пор закрыта на ремонт.
Ремонт был запланирован и задокументирован властями еще год назад. Работы затянулись, а потом контракт вовсе отменили. На днях новосибирцы вывесили плакаты возле опасной лестнице с требованиями об исправлении ситуации.
Градоначальник Анатолий Локоть обещал применить санкции к подрядчику за срыв работ.