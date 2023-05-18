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Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала

18 мая 2023, 02:42
Фото: Telegram-канал / Сибирь Медиа
Возле опасной лестницы у метро появился самострой в Новосибирске

В Новосибирске люди соорудили ступеньки возле лестницы на Речном вокзале

Жители Новосибирска своими руками сделали ступеньки возле опасной лестницы на Речном вокзале. Они устали ждать, когда проход отремонтируют власти.

Там было сделано альтернативное подъемное сооружение из самодельных ступеней, не имеющих перил и установленных неправильно. Несмотря на это, люди используют его для спуска и подъема к поездам, так как основная лестница до сих пор закрыта на ремонт.

 

«Сделайте уже!»: новосибирцы вывесили плакат на разбитой лестнице на Речном вокзале
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Ремонт был запланирован и задокументирован властями еще год назад. Работы затянулись, а потом контракт вовсе отменили. На днях новосибирцы вывесили плакаты возле опасной лестнице с требованиями об исправлении ситуации.

Градоначальник Анатолий Локоть обещал применить санкции к подрядчику за срыв работ.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Лестница#Ремонт
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