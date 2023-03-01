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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Новосибирске женщина с младенцем на руках чуть не убилась на лестнице

1 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
Женщина упала с младенцем с лестницы в Новосибирске
Жительница Новосибирска упала со скользкой лестницы, держа малыша на руках. Их увезли в травмпункт.

Женщина рассказала в соцсетях, что чуть не разбилась на обледенелых ступеньках у дома на улице Лесосечной, 5. Их с ребенком спасли перила, за которые сибирячке удалось резко ухватиться.

В результате падения она получила синяки на теле и гематому на коленах. Благо, ее 2-летний ребенок не пострадал. Только испугался и потом долго плакал.

Пострадавшая намерена написать заявление в полицию. Она хочет, чтобы проверили УК, которая не чистит лестницу с 2012 года.

#Алина Шефер#Снег#Наледь#Травмы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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