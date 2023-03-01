В Новосибирске женщина с младенцем на руках чуть не убилась на лестнице

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Женщина рассказала в соцсетях, что чуть не разбилась на обледенелых ступеньках у дома на улице Лесосечной, 5. Их с ребенком спасли перила, за которые сибирячке удалось резко ухватиться.
В результате падения она получила синяки на теле и гематому на коленах. Благо, ее 2-летний ребенок не пострадал. Только испугался и потом долго плакал.
Пострадавшая намерена написать заявление в полицию. Она хочет, чтобы проверили УК, которая не чистит лестницу с 2012 года.