atas.info
ГлавноеВсе новости

Наледь

Выбрать дату
2024
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц
2 апреля прошло аппаратное совещание под председательством Олега Клемешова. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска подверг критике уборку городских улиц.
2 апреля, 06:40
На Карла Маркса женщина едва не погибла от сосульки — возбуждено уголовное дело
В Ленинском районе Новосибирска произошло падение наледи на женщину с крыши жилого дома. Происшествием заинтересовались следователи.
29 марта, 07:39
Глыба льда рухнула на голову прохожей в Новосибирске
Прохожая пострадала от удара глыбы льда на левобережье Новосибирска. Прокуратура начала проверку.
28 марта, 01:18
Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках
Прокуратурой города Новосибирска была проведена проверка в области соблюдения жилищного законодательства. В ходе инспекции обнаружились недочеты в сфере ЖКХ.
18 марта, 07:12
Сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал
Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дали 1,5 года лишения свободы условно.
28 февраля, 08:10
2023
Квадрокоптеры проверяют крыши на наличие снега в Новосибирске
Государственная жилищная инспекция и МЧС России в Новосибирской области проводят проверку качества уборки кровель от наледи с помощью квадрокоптеров, о чем сообщили в правительстве региона.
28 декабря 2023, 09:17
В Новосибирске женщина с младенцем на руках чуть не убилась на лестнице
1 марта 2023, 06:55
Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры
25 января 2023, 12:06
2022
СК возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске
По факту падения наледи с крыши пятиэтажки на восьмилетнего мальчика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает новосибирское управление СК.
24 декабря 2022, 11:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика