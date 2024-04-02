СК возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске

По факту падения наледи с крыши пятиэтажки на восьмилетнего мальчика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает новосибирское управление СК.