Глыба льда рухнула на голову прохожей в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
В прокуратуре Ленинского района города Новосибирска проводится проверка по сообщениям СМИ о том, что на женщину упала большой кусок льда.
Установлено, что женщина получила травмы от падения этого ледяного куска с дома №37 на улице Карла Маркса. Глыба упала ей на голову.
Прокуратура будет проверять, были ли приняты необходимые меры для очистки крыш и стен здания от снега и наледи. Если найдут основания, то будут приняты соответствующие меры.
Напомним, ранее сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал. Инцидент произошел 22 декабря 2022 года.