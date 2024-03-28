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Глыба рухнула на женщину

Глыба льда рухнула на голову прохожей в Новосибирске

28 марта 2024, 01:18
Фото: 1MI
Глыба рухнула на женщину
Прохожая пострадала от удара глыбы льда на левобережье Новосибирска. Прокуратура начала проверку.

В прокуратуре Ленинского района города Новосибирска проводится проверка по сообщениям СМИ о том, что на женщину упала большой кусок льда.

Установлено, что женщина получила травмы от падения этого ледяного куска с дома №37 на улице Карла Маркса. Глыба упала ей на голову.

Прокуратура будет проверять, были ли приняты необходимые меры для очистки крыш и стен здания от снега и наледи. Если найдут основания, то будут приняты соответствующие меры.

Момент паденияМомент падения
Момент падения
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Напомним, ранее сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал. Инцидент произошел 22 декабря 2022 года.

Сотруднице УК дали «условку» за падение глыбы льда на ребенка — он тяжело пострадал
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Снег#Эмилия Губарева#Травмы#Наледь#Ленинский район
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