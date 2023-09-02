200 тысяч за ледяную глыбу — новосибирский суд закрыл дело о травме ребенка

Инцидент произошел в декабре прошлого года. На проходившего мимо дома №4 по улице Богдана Хмельницкого восьмилетнего мальчика упала глыба льда, из-за чего второклассник получил травмы и попал в больницу. Позже выяснилось, что сотрудница управляющей компании «Уют» не удосужилась поставить ограждение рядом со зданием и не организовала работы по очистке снега и наледи с крыши.