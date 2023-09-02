200 тысяч за ледяную глыбу — новосибирский суд закрыл дело о травме ребенка

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
«Уголовное дело в отношении Романенко Е.Г., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст. 238 УК РФ прекращено, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило», — сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. На проходившего мимо дома №4 по улице Богдана Хмельницкого восьмилетнего мальчика упала глыба льда, из-за чего второклассник получил травмы и попал в больницу. Позже выяснилось, что сотрудница управляющей компании «Уют» не удосужилась поставить ограждение рядом со зданием и не организовала работы по очистке снега и наледи с крыши.