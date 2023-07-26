В Новосибирске женщину- инженера начнут судить за падение глыбы льда на девочку

По версии следствия, инженер участка не следила за своевременной уборкой снега и наледи с крыши жилого дома. Также возле здания не оборудовали защитные ленты. Из-за ухудшения погодных условий в феврале на крыше образовалась критическая масса, из-за чего глыба льда рухнула прямо на голову девятилетней девочке, проходившей мимо. Ребенок получил тяжелые травмы.