atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Изображение материала

В Новосибирске женщину- инженера начнут судить за падение глыбы льда на девочку

26 июля 2023, 08:51
Фото: СУ СКР по НСО
На девочку упала глыба льда
В Новосибирске перед судом предстанет инженер управляющей организации. Ее обвиняют в травмировании девочки после обрушения льда с крыши.
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера участка коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В Новосибирске глыба льда свалилась на 9-летнюю девочку
Узнать подробнее

По версии следствия, инженер участка не следила за своевременной уборкой снега и наледи с крыши жилого дома. Также возле здания не оборудовали защитные ленты. Из-за ухудшения погодных условий в феврале на крыше образовалась критическая масса, из-за чего глыба льда рухнула прямо на голову девятилетней девочке, проходившей мимо. Ребенок получил тяжелые травмы.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Дзержинского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Искитиме дети травмировались на батуте — аттракцион проверят следователи
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске бригада электропоезда ответит за ампутацию ноги пассажирке
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Травмы#Следственный комитет
Подпишитесь
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Сегодня, 05:53
Горы паприки — путешествие к марсианским пейзажам недалеко от Новосибирска
Сегодня, 04:46
Занимается рукопашной борьбой. 10-летний школьник палкой отбился от уголовника с ножом в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Опубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из Новосибирска
Сегодня, 04:02
«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции
Вчера, 14:00
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
Сегодня, 01:55