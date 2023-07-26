В Новосибирске женщину- инженера начнут судить за падение глыбы льда на девочку

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера участка коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, инженер участка не следила за своевременной уборкой снега и наледи с крыши жилого дома. Также возле здания не оборудовали защитные ленты. Из-за ухудшения погодных условий в феврале на крыше образовалась критическая масса, из-за чего глыба льда рухнула прямо на голову девятилетней девочке, проходившей мимо. Ребенок получил тяжелые травмы.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Дзержинского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.