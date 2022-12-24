СК возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, "назначен комплекс необходимых экспертиз", добавили в ведомстве.
ЧП произошло в минувший четверг днем на улице Богдана хмельницкого. Юного пострадавшего доставили в больницу, "ему оказывается интенсивная медицинская помощь".
Ранее Следком объявил о начале доследственной проверки по факту обрушения в новосибирской квартире потолка на ребенка инвалида.