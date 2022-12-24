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СК возбудил уголовное дело после падения наледи на ребенка в Новосибирске

Сегодня, 11:17
Фото: СУ СК по НСО
Пятиэтажка с заснеженной крышей
По факту падения наледи с крыши пятиэтажки на восьмилетнего мальчика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает новосибирское управление СК.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, "назначен комплекс необходимых экспертиз", добавили в ведомстве.

ЧП произошло в минувший четверг днем на улице Богдана хмельницкого. Юного пострадавшего доставили в больницу, "ему оказывается интенсивная медицинская помощь".

Ранее Следком объявил о начале доследственной проверки по факту обрушения в новосибирской квартире потолка на ребенка инвалида.

 

В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#СК#Наледь#Падение#Дело
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