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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры

25 января 2023, 12:06
Фото: 1MI
Доступ к кнопке светофора свободен!

Доступ к кнопке светофора, расположенного в центре Новосибирска, расчистили

О свободном доступе к кнопке светофора, расположенном на одной из центральных автомагистралей города, сегодня сообщил телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Прокурор Центрального района Новосибирска инициировал проверку информации, в которой сообщалось, что возле светофора на одной из дорог Новосибирска образовалась наледь, из-за которой пешеходы не могут дотянуться до кнопки регулирования.
Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений МКУ «ДЭУ №1», ссылаясь на законодательство о безопасности дорожного движения.
Представление возымело действие: территорию очистили и пешеходы получили беспрепятственный доступ к кнопке регулирования светофора. 

Ранее сообщалось, что в Новосибирске анонсировали изменения схемы дорожного движения.

#Дети#Светофор#Наледь#Прокуратура#Общество#Транспорт#Погода
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