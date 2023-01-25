Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Прокурор Центрального района Новосибирска инициировал проверку информации, в которой сообщалось, что возле светофора на одной из дорог Новосибирска образовалась наледь, из-за которой пешеходы не могут дотянуться до кнопки регулирования.
Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений МКУ «ДЭУ №1», ссылаясь на законодательство о безопасности дорожного движения.
Представление возымело действие: территорию очистили и пешеходы получили беспрепятственный доступ к кнопке регулирования светофора.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске анонсировали изменения схемы дорожного движения.