Доступ к кнопке светофора расчистили после вмешательства прокуратуры

Прокурор Центрального района Новосибирска инициировал проверку информации, в которой сообщалось, что возле светофора на одной из дорог Новосибирска образовалась наледь, из-за которой пешеходы не могут дотянуться до кнопки регулирования.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений МКУ «ДЭУ №1», ссылаясь на законодательство о безопасности дорожного движения.

Представление возымело действие: территорию очистили и пешеходы получили беспрепятственный доступ к кнопке регулирования светофора.